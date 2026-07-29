Aνοίγει ο δρόμος του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις γύρω από την Βιλερμπάν και βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας του Τόνι Πάρκερ