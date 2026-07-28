Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του και χτύπησε τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή της Ισπανίας, δείτε βίντεο

Το είχε υποσχεθεί σε περίπτωση που η Εθνική του ομάδα κατακτούσε το Μουντιάλ, όπως είχε υποσχεθεί και το είχε πράξει να βάψει τα μαλλιά του κόκκινα μετά το Euro