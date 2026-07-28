Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του και χτύπησε τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή της Ισπανίας, δείτε βίντεο
Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του και χτύπησε τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή της Ισπανίας, δείτε βίντεο
Το είχε υποσχεθεί σε περίπτωση που η Εθνική του ομάδα κατακτούσε το Μουντιάλ, όπως είχε υποσχεθεί και το είχε πράξει να βάψει τα μαλλιά του κόκκινα μετά το Euro
Ο Μαρκ Κουκουρέγια ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανίας.
Ο διεθνής μπακ, που πρόσφατα πήρε και μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε εξαιρετικό τουρνουά. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος και δεν έχασε λεπτό στην πορεία για την κατάκτηση του τίτλου.
Είχε και τρεις ασίστ, μία στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας και δύο στο 3-0 επί της Αυστρίας.
Ο Κουκουρέγια, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Είχε πει πριν ολοκληρωθεί η εντυπωσιακή πορεία της Ισπανίας, πως αν η ομάδα του κατακτήσει το Μουντιάλ, θα χτυπήσει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Για να γίνει βέβαια αυτό δεν χρειάστηκε να πάει σε κάποιο μαγαζί. Οι τρεις φίλοι του, που εμπιστεύτηκε το τατουάζ ήρθαν πριβέ, μια και για να γίνει ένα τέτοιο σχέδιο θέλει ώρες. Και λογικά περισσότερες από μία επισκέψεις.
Το 2024 είχε υποσχεθεί πως αν η Εθνική του ομάδα κατακτούσε το Euro, θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο, ο Κουκουρέγια έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα.
Ο Ισπανός μπακ κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ είχε πει και κάτι άλλο. Πως αν η ομάδα κατακτούσε τον τίτλο, θα ξύριζε τα μαλλιά του. Στη συνέχεια, ωστόσο, τόνισε πως αυτή η υπόσχεση ήταν κάτι σαν αστείο μια και θέλει να διατηρεί τα μαλλιά του όπως είναι προκειμένου να τον αναγνωρίζει ο γιος του, που είναι αυτιστικός.
Ο διεθνής μπακ, που πρόσφατα πήρε και μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε εξαιρετικό τουρνουά. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος και δεν έχασε λεπτό στην πορεία για την κατάκτηση του τίτλου.
Είχε και τρεις ασίστ, μία στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας και δύο στο 3-0 επί της Αυστρίας.
Ο Κουκουρέγια, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Είχε πει πριν ολοκληρωθεί η εντυπωσιακή πορεία της Ισπανίας, πως αν η ομάδα του κατακτήσει το Μουντιάλ, θα χτυπήσει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Και το έκανε.
ES EN EL PUTO BRAZO.— Pole (@Sr_Pole) July 28, 2026
Cucurella se va a tatuar a Luis Delafuente en el triceps.
Y EN 2030 HACE LO QUE DIGAMOS. 💀 pic.twitter.com/NgxUR557Tj
Για να γίνει βέβαια αυτό δεν χρειάστηκε να πάει σε κάποιο μαγαζί. Οι τρεις φίλοι του, που εμπιστεύτηκε το τατουάζ ήρθαν πριβέ, μια και για να γίνει ένα τέτοιο σχέδιο θέλει ώρες. Και λογικά περισσότερες από μία επισκέψεις.
Όπως και να 'χει βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, που κάνει μια τρέλα μετά από θρίαμβο της Ισπανίας.
كوكوريا سيقوم بوضع وشم دي لا فوينتي. 😂 pic.twitter.com/nKKeTPTf1K— Insider Real (@RMCFarab) July 28, 2026
Το 2024 είχε υποσχεθεί πως αν η Εθνική του ομάδα κατακτούσε το Euro, θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο, ο Κουκουρέγια έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα.
Ο Ισπανός μπακ κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ είχε πει και κάτι άλλο. Πως αν η ομάδα κατακτούσε τον τίτλο, θα ξύριζε τα μαλλιά του. Στη συνέχεια, ωστόσο, τόνισε πως αυτή η υπόσχεση ήταν κάτι σαν αστείο μια και θέλει να διατηρεί τα μαλλιά του όπως είναι προκειμένου να τον αναγνωρίζει ο γιος του, που είναι αυτιστικός.
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