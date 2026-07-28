Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε πριμ 200.000 ευρώ στην «χρυσή» Εθνική Πόλο
Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε πριμ 200.000 ευρώ στην «χρυσή» Εθνική Πόλο
Η γαλανόλευκη πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας το World Cup και επισφραγίζοντας μια εκπληκτική πορεία την τελευταία εξαετία
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, θέλησε να επιβραβεύσει την Εθνική πόλο ανδρών για τον θρίαμβο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, προσφέροντας το ποσό των 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας.
Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών ανέβηκε την Κυριακή (26/7) για πρώτη φορά στην κορυφή του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του Super Final που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού πόλο.
Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στο πρώτο χρυσό μετάλλιο που έχει κατακτήσει ποτέ η εθνική ανδρών σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, με τη συγκεκριμένη επιτυχία να προστίθεται στη συλλογή των 20 συνολικά μεταλλίων της ομάδας σε κορυφαίες διοργανώσεις, έπειτα από μια μακρά πορεία που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πέντε ασημένια μετάλλια αλλά ποτέ την κορυφή του βάθρου.
Μπροστά σ’ αυτή την σπουδαία διάκριση ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, αποφάσισε να επιβραβεύσει τους πρωταθλητές. Συγκεκριμένα επικοινώνησε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την εθνική ομάδα.
Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών ανέβηκε την Κυριακή (26/7) για πρώτη φορά στην κορυφή του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του Super Final που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού πόλο.
Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στο πρώτο χρυσό μετάλλιο που έχει κατακτήσει ποτέ η εθνική ανδρών σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, με τη συγκεκριμένη επιτυχία να προστίθεται στη συλλογή των 20 συνολικά μεταλλίων της ομάδας σε κορυφαίες διοργανώσεις, έπειτα από μια μακρά πορεία που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πέντε ασημένια μετάλλια αλλά ποτέ την κορυφή του βάθρου.
Μπροστά σ’ αυτή την σπουδαία διάκριση ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, αποφάσισε να επιβραβεύσει τους πρωταθλητές. Συγκεκριμένα επικοινώνησε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την εθνική ομάδα.
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