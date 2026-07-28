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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής
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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τρεις αναμετρήσεις, την Κυριακή θα γίνουν οι υπόλοιπες τέσσερις

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. 

Όπως είναι γνωστό, το φετινό πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο 22 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τρεις αναμετρήσεις. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνουν οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις. 

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου

ΟΦΗ - Βόλος 19:30
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 21:00
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Κλείσιμο
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30


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