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Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής
Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Οι ημέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής
Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τρεις αναμετρήσεις, την Κυριακή θα γίνουν οι υπόλοιπες τέσσερις
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.
Όπως είναι γνωστό, το φετινό πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο 22 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τρεις αναμετρήσεις. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνουν οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ - Βόλος 19:30
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 21:00
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
Όπως είναι γνωστό, το φετινό πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο 22 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τρεις αναμετρήσεις. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνουν οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ - Βόλος 19:30
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 21:00
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
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