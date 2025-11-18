Κουκουρέγια: Αν η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ θα ξυρίσω το κεφάλι μου - Δείτε φωτογραφία

Ο αριστερός μπακ της Τσέλσι, αφού είχε βάψει τα μαλλιά του κόκκινα μετά την κατάκτηση του Euro 2024, προχώρησε ένα βήμα παραπάνω καθώς υποσχέθηκε να... χάσει την πλούσια κόμη του αν η Ισπανία κατακτήσει και το Μουντιάλ