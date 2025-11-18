Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Κουκουρέγια: Αν η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ θα ξυρίσω το κεφάλι μου - Δείτε φωτογραφία
Κουκουρέγια: Αν η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ θα ξυρίσω το κεφάλι μου - Δείτε φωτογραφία
Ο αριστερός μπακ της Τσέλσι, αφού είχε βάψει τα μαλλιά του κόκκινα μετά την κατάκτηση του Euro 2024, προχώρησε ένα βήμα παραπάνω καθώς υποσχέθηκε να... χάσει την πλούσια κόμη του αν η Ισπανία κατακτήσει και το Μουντιάλ
Η Εθνική Ισπανίας θα σφραγίσει σήμερα το βράδυ (18/11, 21:45) κόντρα στην Τουρκία και τυπικά το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 (κινδυνεύει να βρεθεί στη 2η θέση μόνο αν ηττηθεί με... 0-7) και ο στόχος της είναι να επαναλάβει το «νταμπλ» που είχε κάνει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν το 2010 κατέκτησε το Μουντιάλ (ενώ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης τόσο το 2008 όσο και το 2012).
Ένα από τα βασικά στελέχη της «La Roja» είναι και φέτος ο Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος πριν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2024 είχε δεσμευτεί πως εφόσον η ομάδα του κατακτούσε το τρόπαιο θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα, όπως και το έκανε.
Τώρα σε συνέντευξη του στην Καταλανική Sport ο ακραίος οπισθοφύλακας της Τσέλσι ρωτήθηκε τι θα έκανε στα μαλλιά του σε περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας: «Η κόκκινη βαφή έφερε τύχη. Τώρα θα άλλαζα χρώμα, αλλά ίσως να έκανα ένα 'ξυρισματάκι'. Ας το αφήσουμε στο ότι θα μείνω καραφλός».
Η Diario Ole της Αργεντινής (που θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον Δεκέμβριο του 2022 στο Κατάρ) σήκωσε το... γάντι και παρουσίασε το πως θα είναι ο Κουκουρέγια σε λίγους μήνες, με τα σχόλια πάντως να αναφέρουν ότι το νέο look του είναι πολύ καλύτερο από το τωρινό.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ένα από τα βασικά στελέχη της «La Roja» είναι και φέτος ο Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος πριν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2024 είχε δεσμευτεί πως εφόσον η ομάδα του κατακτούσε το τρόπαιο θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα, όπως και το έκανε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τώρα σε συνέντευξη του στην Καταλανική Sport ο ακραίος οπισθοφύλακας της Τσέλσι ρωτήθηκε τι θα έκανε στα μαλλιά του σε περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας: «Η κόκκινη βαφή έφερε τύχη. Τώρα θα άλλαζα χρώμα, αλλά ίσως να έκανα ένα 'ξυρισματάκι'. Ας το αφήσουμε στο ότι θα μείνω καραφλός».
Η Diario Ole της Αργεντινής (που θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον Δεκέμβριο του 2022 στο Κατάρ) σήκωσε το... γάντι και παρουσίασε το πως θα είναι ο Κουκουρέγια σε λίγους μήνες, με τα σχόλια πάντως να αναφέρουν ότι το νέο look του είναι πολύ καλύτερο από το τωρινό.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα