Κουκουρέγια: Αν η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ θα ξυρίσω το κεφάλι μου - Δείτε φωτογραφία
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026 Μαρκ Κουκουρέγια Εθνική Ισπανίας Euro 2024 Βαφή Μαλλιών

Ο αριστερός μπακ της Τσέλσι, αφού είχε βάψει τα μαλλιά του κόκκινα μετά την κατάκτηση του Euro 2024, προχώρησε ένα βήμα παραπάνω καθώς υποσχέθηκε να... χάσει την πλούσια κόμη του αν η Ισπανία κατακτήσει και το Μουντιάλ

Η Εθνική Ισπανίας θα σφραγίσει σήμερα το βράδυ (18/11, 21:45) κόντρα στην Τουρκία και τυπικά το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026 (κινδυνεύει να βρεθεί στη 2η θέση μόνο αν ηττηθεί με... 0-7) και ο στόχος της είναι να επαναλάβει το «νταμπλ» που είχε κάνει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν το 2010 κατέκτησε το Μουντιάλ (ενώ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης τόσο το 2008 όσο και το 2012).

Ένα από τα βασικά στελέχη της «La Roja» είναι και φέτος ο Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος πριν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2024 είχε δεσμευτεί πως εφόσον η ομάδα του κατακτούσε το τρόπαιο θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα, όπως και το έκανε.



Τώρα σε συνέντευξη του στην Καταλανική Sport ο ακραίος οπισθοφύλακας της Τσέλσι ρωτήθηκε τι θα έκανε στα μαλλιά του σε περίπτωση που η Ισπανία κατακτήσει το Μουντιάλ με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας: «Η κόκκινη βαφή έφερε τύχη. Τώρα θα άλλαζα χρώμα, αλλά ίσως να έκανα ένα 'ξυρισματάκι'. Ας το αφήσουμε στο ότι θα μείνω καραφλός».

Η Diario Ole της Αργεντινής (που θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον Δεκέμβριο του 2022 στο Κατάρ) σήκωσε το... γάντι και παρουσίασε το πως θα είναι ο Κουκουρέγια σε λίγους μήνες, με τα σχόλια πάντως να αναφέρουν ότι το νέο look του είναι πολύ καλύτερο από το τωρινό.



