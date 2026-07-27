«Φωτιά» στ’ αποδυτήρια έβαλε ο Νεϊμάρ: «Σκουπίδι» και άλλα σκληρά λόγια
SPORTS

«Φωτιά» στ’ αποδυτήρια έβαλε ο Νεϊμάρ: «Σκουπίδι» και άλλα σκληρά λόγια

Χάος στ’ αποδυτήρια της Σάντος, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ

«Φωτιά» στ’ αποδυτήρια έβαλε ο Νεϊμάρ: «Σκουπίδι» και άλλα σκληρά λόγια
Ο σταρ της ομάδας φέρεται να προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, μετά το παιχνίδι απέναντι στην Τσαπεκοένσε το περασμένο Σάββατο στο «Βίλα Μπελμίρο».

Όπως μετέδωσαν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η συμπεριφορά του κορυφαίου σκόρερ στα χρονικά της «Σελεσάο» στη διάρκεια του ημιχρόνου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια μέσα στην ομάδα, επηρεάζοντας ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο αλλά και τη διοίκηση του συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Globoesporte, ο Νεϊμάρ απευθύνθηκε με υπερβολικό τρόπο στον μέσο Γκαμπριέλ Μποντέμπο και στον αμυντικό Ζοάο Ανάνιας.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης