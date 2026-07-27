Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
«Φωτιά» στ’ αποδυτήρια έβαλε ο Νεϊμάρ: «Σκουπίδι» και άλλα σκληρά λόγια
«Φωτιά» στ’ αποδυτήρια έβαλε ο Νεϊμάρ: «Σκουπίδι» και άλλα σκληρά λόγια
Χάος στ’ αποδυτήρια της Σάντος, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ
Ο σταρ της ομάδας φέρεται να προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, μετά το παιχνίδι απέναντι στην Τσαπεκοένσε το περασμένο Σάββατο στο «Βίλα Μπελμίρο».
Όπως μετέδωσαν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η συμπεριφορά του κορυφαίου σκόρερ στα χρονικά της «Σελεσάο» στη διάρκεια του ημιχρόνου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια μέσα στην ομάδα, επηρεάζοντας ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο αλλά και τη διοίκηση του συλλόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Globoesporte, ο Νεϊμάρ απευθύνθηκε με υπερβολικό τρόπο στον μέσο Γκαμπριέλ Μποντέμπο και στον αμυντικό Ζοάο Ανάνιας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Όπως μετέδωσαν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η συμπεριφορά του κορυφαίου σκόρερ στα χρονικά της «Σελεσάο» στη διάρκεια του ημιχρόνου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια μέσα στην ομάδα, επηρεάζοντας ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο αλλά και τη διοίκηση του συλλόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Globoesporte, ο Νεϊμάρ απευθύνθηκε με υπερβολικό τρόπο στον μέσο Γκαμπριέλ Μποντέμπο και στον αμυντικό Ζοάο Ανάνιας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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