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Η απάντηση του Παναθηναϊκού για Γκραντ φέρνει… εξελίξεις!
Η απάντηση του Παναθηναϊκού για Γκραντ φέρνει… εξελίξεις!
Τα σενάρια αποχώρησης του Τζέριαν Γκραντ φαίνεται πως μπαίνουν οριστικά στο συρτάρι, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο συζήτησης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επιχείρησε να αποκτήσει τον έμπειρο γκαρντ
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά Μέσα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσέγγισε επίσημα τους «πράσινους», εκφράζοντας την επιθυμία της να κάνει δικό της τον 33χρονο Αμερικανό. Μάλιστα, εμφανιζόταν διατεθειμένη να καταβάλει και το απαιτούμενο buy-out, προκειμένου να αποδεσμεύσει τον παίκτη από το συμβόλαιό του.
Η απάντηση του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν άμεση και κατηγορηματική. Ο Γκραντ θεωρείται κομβικό κομμάτι του ρόστερ και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει, ανεξάρτητα από το οικονομικό αντάλλαγμα που θα μπορούσε να προσφερθεί.
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Η απάντηση του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν άμεση και κατηγορηματική. Ο Γκραντ θεωρείται κομβικό κομμάτι του ρόστερ και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει, ανεξάρτητα από το οικονομικό αντάλλαγμα που θα μπορούσε να προσφερθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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