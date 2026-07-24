Οι προβληματισμοί του Ομπράντοβιτς: Ο «φεύγατος» Γκραντ και οι σκέψεις επιστροφής του Ναν

Δύο διαφορετικές εξελίξεις γύρω από τους Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν έχουν προκαλέσει συζητήσεις στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ και τις δηλώσεις του Αμερικανού σταρ για τους Μαϊάμι Χιτ να βάζουν νέα δεδομένα στην εξίσωση