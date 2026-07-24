Οι προβληματισμοί του Ομπράντοβιτς: Ο «φεύγατος» Γκραντ και οι σκέψεις επιστροφής του Ναν
SPORTS

Οι προβληματισμοί του Ομπράντοβιτς: Ο «φεύγατος» Γκραντ και οι σκέψεις επιστροφής του Ναν

Δύο διαφορετικές εξελίξεις γύρω από τους Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν έχουν προκαλέσει συζητήσεις στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ και τις δηλώσεις του Αμερικανού σταρ για τους Μαϊάμι Χιτ να βάζουν νέα δεδομένα στην εξίσωση

Οι προβληματισμοί του Ομπράντοβιτς: Ο «φεύγατος» Γκραντ και οι σκέψεις επιστροφής του Ναν
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο δύο υποθέσεις που αφορούν βασικά στελέχη του ρόστερ έχουν έρθει στο προσκήνιο. Από τη μία, η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ, ενώ από την άλλη ο Κέντρικ Ναν με μία ανάρτησή του στα social media αναζωπύρωσε τα σενάρια για πιθανή επιστροφή του στο NBA.

Η Χάποελ κοιτάζει τον Γκραντ

Ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αναζητά ενίσχυση στην περιφέρεια και φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον έμπειρο γκαρντ του Παναθηναϊκού, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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