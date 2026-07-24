Δεν σταματά στον Όσμαν ο ΠΑΟΚ – Ο συζητήσιμος Σενγκέλια και περιζήτητος… Μίροτιτς
SPORTS

Δεν σταματά στον Όσμαν ο ΠΑΟΚ – Ο συζητήσιμος Σενγκέλια και περιζήτητος… Μίροτιτς

Ο ΠΑΟΚ τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου

Δεν σταματά στον Όσμαν ο ΠΑΟΚ – Ο συζητήσιμος Σενγκέλια και περιζήτητος… Μίροτιτς
Η μετακίνηση του Τούρκου διεθνούς από τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί απλώς μία ηχηρή προσθήκη, αλλά μια ξεκάθαρη δήλωση φιλοδοξίας από τη διοίκηση του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει διάθεση να χτιστεί μια ομάδα που δεν θα περιοριστεί απλώς στην παρουσία της στη EuroLeague, αλλά θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις της διοργάνωσης.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις. Δύο ονόματα που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν είναι εκείνα των Τόκο Σενγκέλια και Νίκολα Μίροτιτς, δύο σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ που βρίσκονται σε κομβικό σημείο της καριέρας τους και παρακολουθούνται στενά από αρκετές ομάδες της EuroLeague.

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