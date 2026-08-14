Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
SPORTS
Παναθηναϊκός Κηφισιά Super League 1 Χράντετς Κράλοβε

Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League

Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά οδηγήθηκε σε αναβολή έπειτα από σχετικό αίτημα των Πράσινων, λόγω των αγώνων των πρασίνων με την Χράντετς για τα playoffs του Europa League 

Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
Με μια αναμέτρηση λιγότερη θα γίνει η σέντρα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.

Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κλείσιμο
Κυριακή 23 Αυγούστου

ΟΦΗ - Βόλος 19:30
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης