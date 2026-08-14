Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League

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Με μια αναμέτρηση λιγότερη θα γίνει η σέντρα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».Σάββατο 22 ΑυγούστουΑΕΚ - Ηρακλής 20:00Καλαμάτα - Άρης 20:00Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00Κυριακή 23 ΑυγούστουΟΦΗ - Βόλος 19:30ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30