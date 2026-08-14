Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
Επίσημη η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά οδηγήθηκε σε αναβολή έπειτα από σχετικό αίτημα των Πράσινων, λόγω των αγώνων των πρασίνων με την Χράντετς για τα playoffs του Europa League
Με μια αναμέτρηση λιγότερη θα γίνει η σέντρα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.
Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ - Βόλος 19:30
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.
Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα - Άρης 20:00
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ - Βόλος 19:30
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
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