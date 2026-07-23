Μεγάλη νίκη της εθνικής πόλο ανδρών με 14-13 το Μαυροβούνιο και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup
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Εθνική πόλο ανδρών Μαυροβούνιο Εθνική πόλο

Μεγάλη νίκη της εθνικής πόλο ανδρών με 14-13 το Μαυροβούνιο και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup

Το μεσημέρι του Σαββάτου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Super Final, δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία, επικρατώντας 18-12

Μεγάλη νίκη της εθνικής πόλο ανδρών με 14-13 το Μαυροβούνιο και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup
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H εθνική ομάδα έδειξε τάσεις αυτοκτονίας, όμως νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup ανδρών στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα πραγματοποίησε εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στο Μαυροβούνιο, στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ, δημιούργησε διαφορά πέντε γκολ, προηγήθηκε με τέσσερα γκολ στα μισά της τελευταίας περιόδου, όμως χρειάστηκε να βγει άμυνα στην εκπνοή του αγώνα, προκειμένου να κρατήσει τη νίκη με 14-13 και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7, 13:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Super Final, δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία, επικρατώντας 18-12.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3,

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σβαρτς): Ντζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Ντζούρο Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μάτσιτς, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Στρ. Γκοΐκοβιτς 5.

Προημιτελικοί - Ημιτελικοί

Πέμπτη 23 Ιουλίου - Προημιτελικοί

Ιταλία - Γεωργία 18-12 (1)
Κλείσιμο
Ελλάδα - Μαυροβούνιο 14-13 (2)
11:30 Ισπανία - Αυστραλία (3)
13:15 Ουγγαρία - Κροατία (4)
Σάββατο 25 Ιουλίου - Ημιτελικοί

11:30 Νικητής 3 - Νικητής 4
13:15 Ιταλία - Ελλάδα
5 ΣΧΟΛΙΑ

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