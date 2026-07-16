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Μουντιάλ 2026: Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπέρασε το Super Bowl
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Μουντιάλ 2026: Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπέρασε το Super Bowl

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή εκτοξεύθηκαν και έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπέρασε το Super Bowl
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Ο τελικός του Μουντιάλ, που θα γίνει στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την Κυριακή (19/7, 22:00) τινάζει την μπάνκα στον αέρα.

Ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρίψει ένα μεγάλο ρεκόρ, αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα. Πριν από τη μάχη του Μέσι με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. 

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου θα είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός, που έχει γίνει στις ΗΠΑ. 

Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων, ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Το πιο... φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. 

Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21, στον τομέα 115Α. Είναι δύο εισιτήρια, στην τιμή συνολικά των 56.958 δολαρίων. Δηλαδή το ένα στα 28.479 δολάρια. 

Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικούς Super Bowl. Τα εισιτήρια που ήταν τα ακριβότερα όσον αφορά τον μέσο όρο είχαν καταγραφεί στον αγώνα ανάμεσα στους Σαν Φρανσίσκο 49ers με τους Κάνσας Τσιφς το 2024. Ήταν στα 9.411 δολάρια. 

Ενώ το πιο φθηνό... ακριβό εισιτήριο σε ένα αθλητικό αγώνα στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί στον τελικό του Super Bowl το 2021 ανάμεσα στην Τάμπα Μπέι και τους Τσιφς. Ήταν στα 7.313 δολάρια.
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