Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, ο Χεζόνια μου μάθαινε συνθήματα του Παναθηναϊκού στη Ρεάλ»
Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, ο Χεζόνια μου μάθαινε συνθήματα του Παναθηναϊκού στη Ρεάλ»
Οι πρώτες ατάκες του Γάλλου άσου του «τριφυλλιού» κατά την άφιξή του στην Ελλάδα
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έδειξε τον ενθουσιασμό του που θα παίξει στον Παναθηναϊκό και από τις πρώτες του δηλώσεις, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα.
Ο Γάλλος σταρ μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αλλά και όταν ο Χεζόνια στη Ρεάλ, του μάθαινε συνθήματα για τον Παναθηναϊκό.
«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς. Το να έρχομαι ξανά στη EuroLeague και να παίξω για αυτή την ομάδα είναι κάτι ωραίο για μένα».
Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, όλοι το ξέρουν αυτό και ανυπομονώ να παίξω για αυτόν και να έχω ωραία χρόνια εδώ»
Ποιο είναι το δικό του κίνητρό: «Είχα μεγάλο κίνητρο, ο στόχος του Παναθηναϊκού και ότι προσπαθεί να πετύχει. Φυσικά και το ότι είναι εδώ και ο Φαλ παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά οι στόχοι που έχει η ομάδα με έκαναν να έρθω ξανά στην Ευρώπη».
Για τον Φουρνιέ: «Ο Εβάν Φουρνιέ είναι φίλος μου. Δεν έχω μίσος για αυτόν. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι και πόσο καλός παίκτης είναι.
Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και θέλουμε τη νίκη. Τον αγαπάω, ανυπομονώ να παίξω ως αντίπαλος του, του εύχομαι καλή επιτυχία».
Για τη θέση του σέντερ και αν μίλησε για αυτό με τον προπονητή: «Έχουμε μιλήσει για αυτό και είχαμε έναν ωραίο διάλογο και ήταν ακόμη ένας λόγος που ήρθα εδώ. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω στον Παναθηναϊκό».
Όσο για τον Λεσόρ: «Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό».
Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημα: «Δεν θέλω να προκαλέσω αλλά ο Χεζόνια έλεγε μερικά όταν ήμουν στη Ρεάλ».
Ο Γάλλος σταρ μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αλλά και όταν ο Χεζόνια στη Ρεάλ, του μάθαινε συνθήματα για τον Παναθηναϊκό.
«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς. Το να έρχομαι ξανά στη EuroLeague και να παίξω για αυτή την ομάδα είναι κάτι ωραίο για μένα».
Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε: «Είναι εξαιρετικός προπονητής, όλοι το ξέρουν αυτό και ανυπομονώ να παίξω για αυτόν και να έχω ωραία χρόνια εδώ»
Ποιο είναι το δικό του κίνητρό: «Είχα μεγάλο κίνητρο, ο στόχος του Παναθηναϊκού και ότι προσπαθεί να πετύχει. Φυσικά και το ότι είναι εδώ και ο Φαλ παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά οι στόχοι που έχει η ομάδα με έκαναν να έρθω ξανά στην Ευρώπη».
Για τον Φουρνιέ: «Ο Εβάν Φουρνιέ είναι φίλος μου. Δεν έχω μίσος για αυτόν. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι και πόσο καλός παίκτης είναι.
Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και θέλουμε τη νίκη. Τον αγαπάω, ανυπομονώ να παίξω ως αντίπαλος του, του εύχομαι καλή επιτυχία».
Για τη θέση του σέντερ και αν μίλησε για αυτό με τον προπονητή: «Έχουμε μιλήσει για αυτό και είχαμε έναν ωραίο διάλογο και ήταν ακόμη ένας λόγος που ήρθα εδώ. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω στον Παναθηναϊκό».
Όσο για τον Λεσόρ: «Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό».
Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημα: «Δεν θέλω να προκαλέσω αλλά ο Χεζόνια έλεγε μερικά όταν ήμουν στη Ρεάλ».
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