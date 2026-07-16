ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα
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ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη Τσέντι Όσμαν

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα

Ο Τσέντι Όσμαν θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια αφού ολοκληρωθεί πρώτα η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα
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Την Κυριακή φτάνει στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν. 

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας συμφώνησε να παίξει στον ΠΑΟΚ τα επόμενα τρία χρόνια αφού ο Δικέφαλος πλήρωσε τον Παναθηναϊκό για να πάρει την ελευθέρας του. 

Ο Τσέντι Όσμαν, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ (αλλά και η αποδέσμευσή του από τον ΠΑΟ) αναμένεται να  παρουσιαστεί και να «γευτεί» το πρώτο καλωσόρισμα από υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων», στο PAOK Sports Arena, το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).
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