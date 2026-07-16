Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα
ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα
Ο Τσέντι Όσμαν θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια αφού ολοκληρωθεί πρώτα η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό
Την Κυριακή φτάνει στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν.
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας συμφώνησε να παίξει στον ΠΑΟΚ τα επόμενα τρία χρόνια αφού ο Δικέφαλος πλήρωσε τον Παναθηναϊκό για να πάρει την ελευθέρας του.
Ο Τσέντι Όσμαν, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ (αλλά και η αποδέσμευσή του από τον ΠΑΟ) αναμένεται να παρουσιαστεί και να «γευτεί» το πρώτο καλωσόρισμα από υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων», στο PAOK Sports Arena, το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας συμφώνησε να παίξει στον ΠΑΟΚ τα επόμενα τρία χρόνια αφού ο Δικέφαλος πλήρωσε τον Παναθηναϊκό για να πάρει την ελευθέρας του.
Ο Τσέντι Όσμαν, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ (αλλά και η αποδέσμευσή του από τον ΠΑΟ) αναμένεται να παρουσιαστεί και να «γευτεί» το πρώτο καλωσόρισμα από υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων», στο PAOK Sports Arena, το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).
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