Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ: Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη
Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ: Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη
Ο διεθνής Έλληνας άσος επιστρέφει στην Αγγλία, όπως αναφέρει το Athletic, αυτή τη φορά με τη φανέλα των «κανονιέρηδων»
Ο Χρήστος Τζόλης θα πρέπει να λογίζεται παίκτης της Άρσεναλ.
Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στους «κανονιέρηδες» από την Μπριζ, με ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Το προηγούμενο ήταν το καλοκαίρι του 2025 η μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το Athletic, η συμφωνία θα κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτήν την εξέλιξη, ο Τζόλης, επιστρέφει στην Αγγλία. Μάλιστα, στους πρωταθλητές της Premier League. Στην Αγγλία, είχε μεταγραφεί το 2021 από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς.
Τη σεζόν, που ολοκληρώθηκε, είχε εντυπωσιακό απολογισμό με την Μπριζ. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές.
Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στους «κανονιέρηδες» από την Μπριζ, με ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Το προηγούμενο ήταν το καλοκαίρι του 2025 η μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το Athletic, η συμφωνία θα κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτήν την εξέλιξη, ο Τζόλης, επιστρέφει στην Αγγλία. Μάλιστα, στους πρωταθλητές της Premier League. Στην Αγγλία, είχε μεταγραφεί το 2021 από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς.
Τη σεζόν, που ολοκληρώθηκε, είχε εντυπωσιακό απολογισμό με την Μπριζ. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές.
🚨 Arsenal reach agreement with Club Brugge to sign Christos Tzolis. Deal for 24yo left winger done at €40m asking price set by #ClubBrugge. Move in process of being finalised - Greece international wanted & prioritised #AFC move throughout @TheAthleticFC https://t.co/iYMBAjVc3k— David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2026
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