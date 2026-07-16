Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ: Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη
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Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ Μπριζ

Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ: Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη

Ο διεθνής Έλληνας άσος επιστρέφει στην Αγγλία, όπως αναφέρει το Athletic, αυτή τη φορά με τη φανέλα των «κανονιέρηδων»

Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ: Στα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληνα παίκτη
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Ο Χρήστος Τζόλης θα πρέπει να λογίζεται παίκτης της Άρσεναλ. 

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στους «κανονιέρηδες» από την Μπριζ, με ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. 

Το προηγούμενο ήταν το καλοκαίρι του 2025 η μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με το Athletic, η συμφωνία θα κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτήν την εξέλιξη, ο Τζόλης, επιστρέφει στην Αγγλία. Μάλιστα, στους πρωταθλητές της Premier League. Στην Αγγλία, είχε μεταγραφεί το 2021 από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς. 

Τη σεζόν, που ολοκληρώθηκε, είχε εντυπωσιακό απολογισμό με την Μπριζ. Με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές.

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