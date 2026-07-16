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Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος
Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός αναμένεται να υπογράψει με τον Δικέφαλο συμβόλαιο μέχρι το 2029
Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης ο Παντελής Χατζηδιάκος.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο και απομένουν τα τυπικά για να προστεθεί στις μεταγραφές των ασπρόμαυρων την τρέχουσα περίοδο.
Ο 29χρονος στόπερ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Κοπεγχάγη από την Κάλιαρι, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας σε δύο συνολικά θητείες, 85 εμφανίσεις με τον σύλλογο από τη Δανία.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Χατζηδιάκος έφτασε οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη, καθώς μαζί του ήταν η σύζυγός του και το παιδί τους.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο και απομένουν τα τυπικά για να προστεθεί στις μεταγραφές των ασπρόμαυρων την τρέχουσα περίοδο.
Ο 29χρονος στόπερ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Κοπεγχάγη από την Κάλιαρι, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας σε δύο συνολικά θητείες, 85 εμφανίσεις με τον σύλλογο από τη Δανία.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Χατζηδιάκος έφτασε οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη, καθώς μαζί του ήταν η σύζυγός του και το παιδί τους.
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