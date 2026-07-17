Πέντε πνιγμοί λουομένων σε όλη τη χώρα την Πέμπτη
ΕΛΛΑΔΑ
Πνιγμοί Θάλασσα

Πέντε πνιγμοί λουομένων σε όλη τη χώρα την Πέμπτη

Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα

Πέντε πνιγμοί λουομένων σε όλη τη χώρα την Πέμπτη
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, όλοι ημεδαποί, έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό από σειρά περιστατικών σε όλη την χώρα.

Στο Γύθειο, 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Κοκκινιάς, ενώ μια 79χρονη εντοπίστηκε στα Ίσθμια στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι.

Σε άλλο περιστατικό,  81χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας. Παρά τις πρώτες βοήθειες από τη ναυαγοσώστη της παραλίας, έχασε τη μάχη.

Τέλος, 64χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων και ένας 66χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Κυανή Ακτή Πρέβεζας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, από τα οικεία λιμεναρχεία διεξάγεται προανάκριση ενώ ζητήθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.




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