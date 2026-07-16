Ανησυχία στην Ισπανία εν όψει τελικού Μουντιάλ: Δεν προπονήθηκε ο Γιαμάλ, δείτε βίντεο
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Λαμίν Γιαμάλ Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Εθνική Ισπανίας

Ανησυχία στην Ισπανία εν όψει τελικού Μουντιάλ: Δεν προπονήθηκε ο Γιαμάλ, δείτε βίντεο

Ο σούπερ σταρ των πρωταθλητών Ευρώπης δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας, λόγω του χτυπήματος στη φάση του πέναλτι, που κέρδισε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου

Ανησυχία στην Ισπανία εν όψει τελικού Μουντιάλ: Δεν προπονήθηκε ο Γιαμάλ, δείτε βίντεο
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Ανησυχία στην Ισπανία για τον Λαμίν Γιαμάλ, τέσσερις ημέρες πριν το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με αντίπαλο την Αργεντινή. 

Ο σούπερ σταρ των πρωταθλητών Ευρώπης, δεν προπονήθηκε με την ομάδα. 

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία, ο λόγος είναι το χτύπημα, που δέχθηκε στο πέναλτι, που κέρδισε στον ημιτελικό με τη Γαλλία. 

Είναι η φάση, που ο Ντιν προσπάθησε να διώξει και βρήκε τον Γιαμάλ. 

Ο Ισπανός σταρ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και μετά το τέλος του αγώνα. Οι πόνοι έγιναν ακόμα πιο έντονοι, όσο περνούσαν οι ώρες. 

Τελικά, δεν προπονήθηκε με την ομάδα, αν και ακόμα απομένουν τέσσερις ημέρες για τη σέντρα του μεγαλύτερου ματς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.


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