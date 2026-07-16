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Αλαφούζος: «Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο για τη Stoiximan Super League, στοχεύουμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων»
SPORTS
Γιάννης Αλαφούζος Super League

Αλαφούζος: «Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο για τη Stoiximan Super League, στοχεύουμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων»

Όσα είπε στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Λίγκας, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του πρωταθλήματος

Αλαφούζος: «Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο για τη Stoiximan Super League, στοχεύουμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων»
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Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του πρωταθλήματος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε και στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Λίγκας. 

Ο κ. Αλαφούζος στάθηκε στους στόχους που υπάρχουν για το μέλλον και αναφέρθηκε στο ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης όσον αφορά τα τηλεοπτικά:  «Να ευχηθώ να έχουμε καλή σεζόν. Θα σας πω, επειδή είναι η πρώτη μέρα που είμαι πρόεδρος, δύο λόγια για το τι σκοπεύω να κάνω.

Ο βασικός στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες για το πώς θα την προωθήσουμε και πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.

Όταν είχαμε πάει στην κυβέρνηση για να ζητήσουμε περισσότερα έσοδα από το στοίχημα, μας είχαν πει ότι το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με την άνοδο του τζίρου.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έσοδα και για τη Β' Εθνική, γιατί οι ομάδες που υποβιβάζονται αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

Θα επιδιώξουμε οι ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες και οικονομικά ισχυρές, ώστε να ανέβει συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου» ανέφερε.
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