Κετσετζόγλου στο Protothema Sports: «Δίνει τα 8 εκατ. για Πινέδα η Μοντερέι, αλλά ζητάει δόσεις»
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ΑΕΚ Κώστας Κετσετζόγλου Protothema Sports Ορμπελίν Πινέδα Μοντερέι

Κετσετζόγλου στο Protothema Sports: «Δίνει τα 8 εκατ. για Πινέδα η Μοντερέι, αλλά ζητάει δόσεις»

Ο ρεπόρτερ υποστήριξε ότι ο πολυτιμότερος παίκτης της Super League 1 βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την Ένωση

Κετσετζόγλου στο Protothema Sports: «Δίνει τα 8 εκατ. για Πινέδα η Μοντερέι, αλλά ζητάει δόσεις»
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Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στους ποδοσφαιρόφιλους αλλά στην ελληνική πραγματικότητα και ειδικά σε αυτήν της ΑΕΚ, η υπόθεση Ορμπελίν Πινέδα... καίει.

Όπως τόνισε ο Κώστας Κετσετζόγλου στην καθημερινή εκπομπή Protothema Sports το θέμα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ, καθώς πλέον όλο και φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τον Μεξικανό να έχει αποφασίσει τον επαναπατρισμό. 

«Σοβαρός δημοσιογράφος έγραφε τις τελευταίες μέρες για τον Πινέδα και επιβεβαιώνει ότι από την πλευρά της η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατ. ευρώ, αλλά όχι σε μια δόση, όπως γράφει η ρήτρα που έχει βάλει η ΑΕΚ στο συμβόλαιο του παίκτη.

Από κει και πέρα με δεδομένη την πίεση του παίκτη, μπορεί η ΑΕΚ να καμφθεί, ή ακόμα και η Μοντερέι, αφού έφτασε να δίνει τα 8 εκατ.

Οι σημερινές εξελίξεις εξηγούν και τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το χθεσινό φιλικό. Θέλει να ξέρει τις επόμενες μέρες αν μπορεί να υπολογίζει στον Πινέδα, ο Ριμπάλτα είναι έτοιμος να για οποιοδήποτε ενδεχόμενο».
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