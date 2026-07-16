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Κλήρωση Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι του πρωταθλήματος
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Super League Πρόγραμμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης

Κλήρωση Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι του πρωταθλήματος

Οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στην κανονική διάρκεια της φετινής Stoiximan Super League 1

Κλήρωση Stoiximan Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι του πρωταθλήματος
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Το αλατοπίπερο της StoiximanSuper League 1, δεν είναι άλλο φυσικά από τα ντέρμπι. 

Οι αναμετρήσεις ανάμεσα στο Big5, που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των οπαδών. 

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης έχουν δώσει ιστορικά τα πιο αξιομνημονεύτα ματς. Το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου του 2026 θα γίνουν τα πρώτα δύο στην κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. 

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. 

ΠΑΟΚ-Άρης την 4η αγωνιστική και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την 6η αγωνιστική θα είναι οι πρώτες συναντήσεις τους για φέτος. 

Την 9η αγωνιστική το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ενώ την 13η θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι της φετινής Super League 1:  

Πρώτος γύρος

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Άρης

Κλείσιμο
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Άρης

Δεύτερος γύρος

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
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