Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων
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Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός Euroleague

Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων

Λίγο πριν τις 18:30 ο Γάλλος διεθνής έφτασε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό των πρασίνων και αποθεώθηκε βγαίνοντας στο χώρο των αφίξεων

Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων
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Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές στη Euroleague υπογράφοντας τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος διεθνής έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 18:30 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό των πρασίνων. 

Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους.

Η πτήση του Γιαμπουσέλε είχε μια καθυστέρηση 45 λεπτών, με τον 30χρονο να προσγειώνεται στην Ελλάδα στις 18:20.

Ο Γάλλος βγαίνοντας στο χώρο των αφίξεων αποθεώθηκε από φίλους του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν.

Τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, πριν μείνει free agent.


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Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων
UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ

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