Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων
Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποθέωση από τον κόσμο των πρασίνων
Λίγο πριν τις 18:30 ο Γάλλος διεθνής έφτασε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό των πρασίνων και αποθεώθηκε βγαίνοντας στο χώρο των αφίξεων
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές στη Euroleague υπογράφοντας τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Ο Γάλλος διεθνής έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 18:30 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό των πρασίνων.
Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους.
Η πτήση του Γιαμπουσέλε είχε μια καθυστέρηση 45 λεπτών, με τον 30χρονο να προσγειώνεται στην Ελλάδα στις 18:20.
Ο Γάλλος βγαίνοντας στο χώρο των αφίξεων αποθεώθηκε από φίλους του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν.
Τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, πριν μείνει free agent.
Ο Γάλλος διεθνής έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 18:30 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό των πρασίνων.
Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους.
Η πτήση του Γιαμπουσέλε είχε μια καθυστέρηση 45 λεπτών, με τον 30χρονο να προσγειώνεται στην Ελλάδα στις 18:20.
Ο Γάλλος βγαίνοντας στο χώρο των αφίξεων αποθεώθηκε από φίλους του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν.
Τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, πριν μείνει free agent.
.@yabusele28 just landed with a message for all of you, #PAOFans 💚🗣️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/AeN53ZqHnS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα