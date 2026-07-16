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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στα αποδυτήρια των Χιτ και είδε από κοντά τη νέα του φανέλα, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στα αποδυτήρια των Χιτ και είδε από κοντά τη νέα του φανέλα, δείτε βίντεο
Ο «Greak Freak» περιεργάστηκε τη φανέλα με το Νο7 που θα φορά στο Μαϊάμι και έδειξε ανυπόμονος για το νέο σταθμό της καριέρας του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει έτοιμος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο «Greak Freak» ετοιμάζεται να γράψει νέες χρυσές σελίδες στην καριέρα του, στο Μαϊάμι.
Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη στην πόλη και επισκέφθηκε και τα αποδυτήρια της ομάδας στο γήπεδο των Χιτ.
Είδε από κοντά τη νέα του φανέλα με το Νο7 για πρώτη φορά. Την περιεργάστηκε για λίγο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Δε θα πω ψέματα, θα πρέπει να το συνηθίσω» είπε στον προπονητή του Έρικ Σποέλστρα, που ήταν και εκείνος στα αποδυτήρια.
«Θα είναι μια καλή ευκαιρία» είπε ο κόουτς των Χιτ. Για να απαντήσει ο Αντετοκούνμπο: «Ανυπομονώ να παίξω. Μου αρέσει. Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ωραία».
Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο «Greak Freak» ετοιμάζεται να γράψει νέες χρυσές σελίδες στην καριέρα του, στο Μαϊάμι.
Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη στην πόλη και επισκέφθηκε και τα αποδυτήρια της ομάδας στο γήπεδο των Χιτ.
Είδε από κοντά τη νέα του φανέλα με το Νο7 για πρώτη φορά. Την περιεργάστηκε για λίγο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Δε θα πω ψέματα, θα πρέπει να το συνηθίσω» είπε στον προπονητή του Έρικ Σποέλστρα, που ήταν και εκείνος στα αποδυτήρια.
«Θα είναι μια καλή ευκαιρία» είπε ο κόουτς των Χιτ. Για να απαντήσει ο Αντετοκούνμπο: «Ανυπομονώ να παίξω. Μου αρέσει. Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ωραία».
Clocking in for the first time ⏱️ pic.twitter.com/jMKcBo9yii— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 16, 2026
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