Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε δυναμικά στην κούρσα διεκδίκησης της «Χρυσής Μπάλας»
Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε δυναμικά στην κούρσα διεκδίκησης της «Χρυσής Μπάλας»
Τα κατορθώματα του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ του 2026 του ανοίγουν τον δρόμο για την 9η «Χρυσή Μπάλα»
Η τελευταία φορά που ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε στη λίστα με τους τριάντα καλύτερους παίκτες που ήταν υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ήταν το 2023.
Εκείνη τη χρονιά ο 39χρονος αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, κέρδισε το τρόπαιο για όγδοη φορά στην λαμπρή καριέρα του, ως ανταμοιβή για την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πέτυχε τον Χειμώνα του 2022 στο Κατάρ με την Αργεντινή.
Ως συνέπεια της απουσίας του από την Ευρώπη, με τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου υπέγραψε τον Ιούλιο του 2023, ο Αργεντινός δεν είχε συμμετάσχει στις δύο τελευταίες διοργανώσεις, που κέρδισαν ο Ρόδρι το 2024 και στη συνέχεια ο Ουσμάν Ντεμπελέ το 2025, παρά τη νίκη των Αργεντινών στο Copa America 2024.
Τώρα όμως τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», μέλος του εκδοτικού ομίλου «Groupe Amaury», που ανήκει και το France Football , το οποίο διοργανώνει τη «Χρυσή Μπάλα», ανέφερε ότι Αργεντινός σταρ επανήλθε στην κούρσα για το κορυφαίο ατομικό τρόπαιο.
Παρά την καθημερινή του ζωή με την Ίντερ Μαϊάμι (MLS), μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας του Champions League. Αν...πατήσει με την Αργεντινή την κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να τον ξεπεράσει;
Εκείνη τη χρονιά ο 39χρονος αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, κέρδισε το τρόπαιο για όγδοη φορά στην λαμπρή καριέρα του, ως ανταμοιβή για την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πέτυχε τον Χειμώνα του 2022 στο Κατάρ με την Αργεντινή.
Ως συνέπεια της απουσίας του από την Ευρώπη, με τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου υπέγραψε τον Ιούλιο του 2023, ο Αργεντινός δεν είχε συμμετάσχει στις δύο τελευταίες διοργανώσεις, που κέρδισαν ο Ρόδρι το 2024 και στη συνέχεια ο Ουσμάν Ντεμπελέ το 2025, παρά τη νίκη των Αργεντινών στο Copa America 2024.
Τώρα όμως τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», μέλος του εκδοτικού ομίλου «Groupe Amaury», που ανήκει και το France Football , το οποίο διοργανώνει τη «Χρυσή Μπάλα», ανέφερε ότι Αργεντινός σταρ επανήλθε στην κούρσα για το κορυφαίο ατομικό τρόπαιο.
Παρά την καθημερινή του ζωή με την Ίντερ Μαϊάμι (MLS), μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας του Champions League. Αν...πατήσει με την Αργεντινή την κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να τον ξεπεράσει;
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