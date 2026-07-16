Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μετά το τέλος των playoffs της Super League, θα γίνει φέτος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο
Μετά το τέλος των playoffs της Super League, θα γίνει φέτος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο
Σε αντίθεση με τη σεζόν 2025-26, ο αγώνας που θα κρίνει τον κυπελλούχο, θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος
Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των playoffs της Super League.
Το μεγάλο ματς του θεσμού θα γίνει μετά το τέλος των playoffs, τόσο για το 1-4 όσο και για το 5-8. Θυμίζουμε πως τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο ΟΦΗ σήκωσε το Κύπελλο στις 25 Απριλίου και έκανε... διαδικαστικές τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του 5-8.
Τα playoffs θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα ολοκληρωθούν στις 21/5. Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.
To καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας
1η φάση:
17-18-19 Αυγούστου
League Phase:
1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου
4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου
Το μεγάλο ματς του θεσμού θα γίνει μετά το τέλος των playoffs, τόσο για το 1-4 όσο και για το 5-8. Θυμίζουμε πως τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο ΟΦΗ σήκωσε το Κύπελλο στις 25 Απριλίου και έκανε... διαδικαστικές τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του 5-8.
Τα playoffs θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα ολοκληρωθούν στις 21/5. Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.
To καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας
1η φάση:
17-18-19 Αυγούστου
League Phase:
1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου
4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου
Playoffs (για τις ομάδες 5-12, μονά ματς)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά (μονά ματς)
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
πηγή: gazzetta.gr
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά (μονά ματς)
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα