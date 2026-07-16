Μετά το τέλος των playoffs της Super League, θα γίνει φέτος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο
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Super League Κύπελλο Ελλάδας

Μετά το τέλος των playoffs της Super League, θα γίνει φέτος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο

Σε αντίθεση με τη σεζόν 2025-26, ο αγώνας που θα κρίνει τον κυπελλούχο, θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος

Μετά το τέλος των playoffs της Super League, θα γίνει φέτος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο
Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των playoffs της Super League.

Το μεγάλο ματς του θεσμού θα γίνει μετά το τέλος των playoffs, τόσο για το 1-4 όσο και για το 5-8. Θυμίζουμε πως τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο ΟΦΗ σήκωσε το Κύπελλο στις 25 Απριλίου και έκανε... διαδικαστικές τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του 5-8.


Τα playoffs θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα playouts θα ολοκληρωθούν στις 21/5. Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.

To καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας
1η φάση:


17-18-19 Αυγούστου
League Phase:

1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου
Κλείσιμο
2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου
4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου
Playoffs (για τις ομάδες 5-12, μονά ματς)

22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά (μονά ματς)

12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά

Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου

πηγή: gazzetta.gr

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