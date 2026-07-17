Δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό: Τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του μπροστά στον γιο του

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Δημοσιογράφος ειδικευμένος στην κάλυψη θεμάτων δημόσιας ασφάλειας στο Μεξικό δολοφονήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα (στα κεντρικά), όπου ζούσε και εργαζόταν.ήταν διευθυντής του μέσου ενημέρωσης Noticias San Martín Texmelucan, όπου κάλυπτε «θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια και σημαντικά γεγονότα» για την κοινότητα, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση Άρθρο 19. Απαίτησε να διενεργηθεί έρευνα για τη δολοφονία του με την «υπόθεση προτεραιότητας» να είναι πως συνδεόταν με τη δημοσιογραφική δουλειά του.Η κυβέρνηση της πολιτείας Πουέμπλα τόνισε σε ανακοίνωσή της πως καταδικάζει τη δολοφονία και ζήτησε να γίνει έρευνα.Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο Χοσουέ Μαρτίνες δολοφονήθηκε μερικά μέτρα από το σπίτι του από δυο ανθρώπους που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Δίπλα του ήταν ο γιος του, που ειδοποίησε την αστυνομία.Ο εκλιπών, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο El Jaguar («ο ιαγουάρος»), ήταν, κι ήταν επίσης μέλος ένωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Cre-Arte.Στην αρχή αυτού του μήνα, η, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης, που είχε απαχθεί τη 2η Ιουνίου μέσα από το σπίτι της, «επιβεβαιώθηκε» πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς (ανατολικά), μια από τις μεξικανικές πολιτείες όπου καταμετρώνται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων.Άλλος δημοσιογράφος, ελεύθερος ρεπόρτερ, ο, δολοφονήθηκε επίσης τον Ιούνιο, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί. Κι αυτό παρότι θεωρητικά του παρεχόταν προστασία από τις Αρχές, επειδή είχε δεχτεί απειλές λόγω της δημοσιογραφικής δουλειάς του.Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Βερακρούς την τρέχουσα χρονιά. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεφτε νεκρός από σφαίρες μέσα σε εστιατόριο.Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η αριστερή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη του Μεξικού ωςΚατά τους αριθμούς άλλης ΜΚΟ, των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση αυτή καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.