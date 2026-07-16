Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Γκστάαντ
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Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Γκστάαντ

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Κουμ με 2-1 σετ, σε αγώνα που ξεκίνησε χθες Τετάρτη (15/7) και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη (16/7)

Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Γκστάαντ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της ATP, που διεξάγεται στο Γκστάαντ. 

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον ελβετό Κουμ με 6-4, 6-7, 7-6, σε αγώνα που ξεκίνησε την Τετάρτη (15/7) και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη (16/7). 

Το παιχνίδι διακόπηκε λόγω σκότους μια και οι τενίστες δεν μπορούσαν να διακρίνουν καλά το γήπεδο. 

Ο αγώνας είχε σταματήσει στο 5-5 του τρίτου σετ. Έφτασε στο τάι μπρέικ και ο Τσιτσιπάς το κέρδισε με 7-6. Εξέλιξη, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στους οκτώ κορυφαίους του τουρνουά.
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