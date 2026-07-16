Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Γκστάαντ
Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Γκστάαντ
Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Κουμ με 2-1 σετ, σε αγώνα που ξεκίνησε χθες Τετάρτη (15/7) και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη (16/7)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της ATP, που διεξάγεται στο Γκστάαντ.
Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον ελβετό Κουμ με 6-4, 6-7, 7-6, σε αγώνα που ξεκίνησε την Τετάρτη (15/7) και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη (16/7).
Το παιχνίδι διακόπηκε λόγω σκότους μια και οι τενίστες δεν μπορούσαν να διακρίνουν καλά το γήπεδο.
Ο αγώνας είχε σταματήσει στο 5-5 του τρίτου σετ. Έφτασε στο τάι μπρέικ και ο Τσιτσιπάς το κέρδισε με 7-6. Εξέλιξη, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στους οκτώ κορυφαίους του τουρνουά.
Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον ελβετό Κουμ με 6-4, 6-7, 7-6, σε αγώνα που ξεκίνησε την Τετάρτη (15/7) και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη (16/7).
Το παιχνίδι διακόπηκε λόγω σκότους μια και οι τενίστες δεν μπορούσαν να διακρίνουν καλά το γήπεδο.
Ο αγώνας είχε σταματήσει στο 5-5 του τρίτου σετ. Έφτασε στο τάι μπρέικ και ο Τσιτσιπάς το κέρδισε με 7-6. Εξέλιξη, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στους οκτώ κορυφαίους του τουρνουά.
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