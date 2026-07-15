Παναθηναϊκός: «Ματιές» σε Σρέντερ και… Ρεάλ Μαδρίτης για γκαρντ

Ανάμεσα στις ομάδες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε σε μια νέα εποχή μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και είναι ιδιαιτέρως δραστήριος στο μεταγραφικό «παζάρι».Μετά την υπογραφή των Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα και Μπαντιό, οι «πράσινοι» έχασαν τον Οσμάν που ετοιμάσε βαλίτσες για Θεσσαλονίκη (ΠΑΟΚ) και πλέον στρέφουν απόλυτα την προσοχή τους στην απόκτηση ενός γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά.Όπως μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης στη σημερινή Football Zone στο YouTube του monobala.gr, ο Παναθηναϊκός ψάχνει μια δυνατή περίπτωση για την περιφερειακή του γραμμή και ο ίδιος έβαλε στο… τραπέζι τρία ονόματα.Τον Γερμανό σταρ, Ντένις Σρέντερ, ο οποίος αποτελεί διακαής πόθος του «τριφυλλιού», αλλά η περίπτωσή του παραμένει ιδιαιτέρως δύσκολη, αφού η επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.Επιπλέον, στο στόχαστρο είναι και ο Τεό Μαλεντόν της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος της Ζαλγκίρις. Όπως και ο Σρέντερ, έτσι και οι δύο τελευταίες περιπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλο δείκτη δυσκολίας, αφού και τα δύο ονόματα που αναφέραμε δεσμεύονται με συμβόλαιο σε Μαδρίτη και Κάουνας.