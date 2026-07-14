Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν οριστικές εξελίξεις σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που μπορούν να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου