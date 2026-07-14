Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο
SPORTS

Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν οριστικές εξελίξεις σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που μπορούν να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου

Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ εξακολουθεί να αναζητά μία εγγυημένη συμφωνία στο ΝΒΑ, ωστόσο η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/7) και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα βρεθεί πρόταση που θα αλλάξει τα δεδομένα.

Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής, θα τεθεί σε ισχύ η προφορική συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί με τον Άρη. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τελικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος της εβδομάδας.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης