Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο
Το νέο «μπαμ» από το NBA και η απόφαση για Τολιόπουλο
Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν οριστικές εξελίξεις σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που μπορούν να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ εξακολουθεί να αναζητά μία εγγυημένη συμφωνία στο ΝΒΑ, ωστόσο η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/7) και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα βρεθεί πρόταση που θα αλλάξει τα δεδομένα.
Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής, θα τεθεί σε ισχύ η προφορική συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί με τον Άρη. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τελικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος της εβδομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής, θα τεθεί σε ισχύ η προφορική συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί με τον Άρη. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τελικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος της εβδομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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