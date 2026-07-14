Η παρμεζάνα εκπέμπει «SOS»: Απειλή ο καύσωνας για το εμβληματικό τυρί της Ιταλίας, μια αγορά 4,5 δισ. ευρώ

Οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια δυσχεραίνουν τη συντήρηση των ζώων και, κατ' επέκταση, την παραγωγή των πρώτων υλών - Στα ύψη το κόστος ωρίμανσης, ανησυχία για τους παραγωγούς