Εντυπωσιακός χάκα μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου: Πεζοναύτες χόρεψαν στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακός χάκα μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου: Πεζοναύτες χόρεψαν στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Ο χορός χάκα αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των στρατιωτών της 9ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών που προέρχονται από τα γαλλικά εδάφη του Ειρηνικού
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελαύνουν στα Ηλύσια Πεδία.
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου όπου στρατιώτες της 9ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών εκτέλεσαν έναν χάκα, τον τελετουργικό χορό των Μαορί. Ο χάκα συνοδεύτηκε από έναν χορό των Ουαλίς και ένα τραγούδι των Κανάκ ενώ είχε σκοπό την ένδειξη σεβασμού των στρατιωτών προς τον στρατηγό τους που αποχωρεί από τη διοίκηση, σύμφωνα με το franceinfo.
Άξιο αναφοράς είναι πως οι νήσοι Ουαλίς και Φουτουνά βρίσκονται δυτικά των Σαμόα και βορειοανατολικά των Φίτζι και αποτελούν υπερπόντια κτήση της Γαλλίας από το 1961. Οι Κανάκ είναι οι αυτόχθονες κάτοικοι της Νέας Καληδονίας, η οποία αποτελεί γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ειρηνικό.
Δείτε βίντεο:
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου όπου στρατιώτες της 9ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών εκτέλεσαν έναν χάκα, τον τελετουργικό χορό των Μαορί. Ο χάκα συνοδεύτηκε από έναν χορό των Ουαλίς και ένα τραγούδι των Κανάκ ενώ είχε σκοπό την ένδειξη σεβασμού των στρατιωτών προς τον στρατηγό τους που αποχωρεί από τη διοίκηση, σύμφωνα με το franceinfo.
Άξιο αναφοράς είναι πως οι νήσοι Ουαλίς και Φουτουνά βρίσκονται δυτικά των Σαμόα και βορειοανατολικά των Φίτζι και αποτελούν υπερπόντια κτήση της Γαλλίας από το 1961. Οι Κανάκ είναι οι αυτόχθονες κάτοικοι της Νέας Καληδονίας, η οποία αποτελεί γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ειρηνικό.
Δείτε βίντεο:
Η παρουσία των συγκεκριμένων στρατιωτών στη γαλλική γιορτή είχε ως σκοπό να καταδείξει τη συμμετοχή των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών σε επίσημες τελετές. Ταυτόχρονα, ο χορός χάκα αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας στρατιωτών που υπηρετούν στον γαλλικό στρατό και προέρχονται από γαλλικά εδάφη του Ειρηνικού.
En direct de la place de l'Étoile où les forces du Pacifique chauffent la salle, pour le #14Juillet ✊👊🤜— Armée de Terre (@armeedeTerre) July 14, 2026
🫡🇫🇷 #FiersDeNosSoldats pic.twitter.com/C4W73H51Px
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