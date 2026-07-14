Εντυπωσιακός χάκα μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου: Πεζοναύτες χόρεψαν στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, δείτε βίντεο

στρατηγό τους που αποχωρεί από τη διοίκηση, σύμφωνα με το

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Άξιο αναφοράς είναι πως οι νήσοι Ουαλίς και Φουτουνά βρίσκονται δυτικά των Σαμόα και βορειοανατολικά των Φίτζι και αποτελούν υπερπόντια κτήση της Γαλλίας από το 1961. Οι Κανάκ είναι οι αυτόχθονες κάτοικοι της Νέας Καληδονίας, η οποία αποτελεί γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ειρηνικό.



En direct de la place de l'Étoile où les forces du Pacifique chauffent la salle, pour le #14Juillet ✊👊🤜



🫡🇫🇷 #FiersDeNosSoldats pic.twitter.com/C4W73H51Px — Armée de Terre (@armeedeTerre) July 14, 2026

Η παρουσία των συγκεκριμένων στρατιωτών στη γαλλική γιορτή είχε ως σκοπό να καταδείξει τη συμμετοχή των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών σε επίσημες τελετές. Ταυτόχρονα, ο

χορός χάκα αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας στρατιωτών που υπηρετούν στον γαλλικό στρατό και προέρχονται από γαλλικά εδάφη του Ειρηνικού.