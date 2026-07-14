Κοντά στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος, ολοκληρώνεται η μεταγραφή από την Κοπεγχάγη
SPORTS
ΠΑΟΚ Κοπεγχάγη Παντελής Χατζηδιάκος

Κοντά στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος, ολοκληρώνεται η μεταγραφή από την Κοπεγχάγη

Ο «Δικέφαλος» και η ομάδα από τη Δανία τα βρίσκουν για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό

Κοντά στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος, ολοκληρώνεται η μεταγραφή από την Κοπεγχάγη
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. 

Ο «Δικέφαλος» και η Κοπεγχάγη είναι στις τελικές συζητήσεις, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και ο παίκτης να έρθει στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Χατζηδιάκος είχε συμβόλαιο με την ομάδα από τη Δανία έως και το καλοκαίρι του 2028. Τη σεζόν, που πέρασε αγωνίστηκε σε 45 ματς και είχε 2 γκολ και μια ασίστ. 

Όταν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του 29χρονου Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού, θα είναι η δεύτερη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη θέση των στόπερ.

Μετά τον Ελουστόντο, που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και αποκτήθηκε ως ελεύθερος.

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