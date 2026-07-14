Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Νέες εκλογές αύριο για την προεδρία της Stoiximan Super League
Νέες εκλογές αύριο για την προεδρία της Stoiximan Super League
Η δεύτερη ψηφοφορία δεν ανέδειξε νικητή και θα υπάρξει τρίτη την Τετάρτη (15/7)
Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε νέες εκλογές την Τετάρτη (15/7), μετά την σημερινή ισοπαλία μεταξύ Μαρινάκη-Αλαφούζου.
Η νέα ισοπαλία που υπήρξε στη σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία καθυστέρησε περαιτέρω την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.
Η κ. Κάτια Κοξένογλου θα παραμείνει με εξουσίες προέδρου μέχρι και τη 15η του Ιουλίου, οπότε και θα γίνουν ξανά νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή.
Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε επίσημα και η λίγκα με ανακοίνωσή της: «Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου».
πηγή: gazzetta.gr
Η νέα ισοπαλία που υπήρξε στη σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία καθυστέρησε περαιτέρω την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.
Η κ. Κάτια Κοξένογλου θα παραμείνει με εξουσίες προέδρου μέχρι και τη 15η του Ιουλίου, οπότε και θα γίνουν ξανά νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή.
Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε επίσημα και η λίγκα με ανακοίνωσή της: «Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου».
πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα