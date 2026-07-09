Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί θυμήθηκαν τη δήλωση Μεντιλίμπαρ για τον... MVP Κουκουρέγια

Το μακρινό 2018 ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάνει μια προφητική δήλωση για το νέο μεταγραφικό απόκτηση της Ρεάλ Μαδρίτης ο οποίος εξελίσσεται σε MVP της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου