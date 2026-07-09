Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί θυμήθηκαν τη δήλωση Μεντιλίμπαρ για τον... MVP Κουκουρέγια
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Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί θυμήθηκαν τη δήλωση Μεντιλίμπαρ για τον... MVP Κουκουρέγια

Το μακρινό 2018 ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάνει μια προφητική δήλωση για το νέο μεταγραφικό απόκτηση της Ρεάλ Μαδρίτης ο οποίος εξελίσσεται σε MVP της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου

Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί θυμήθηκαν τη δήλωση Μεντιλίμπαρ για τον... MVP Κουκουρέγια
«Ο Μεντιλίμπαρ είχε δίκιο για τον Κουκουρέγια».

Μ' αυτόν τον εντυπωσιακό τίτλο παρουσίαζε η ηλεκτρονική έκδοση της AS το αφιέρωμα της στα πεπραγμένα του Μαρκ Κουκουρέγια στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, όπου όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας και τα βραβεία να πηγαίνουν σε άλλους, αλλά ο ίδιος αποτελεί έναν αμυντικό παγκόσμιας κλάσης. Συμπλήρωσε τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να τον ντριμπλάρει κανείς.».

Και κάπου εκεί το ισπανικό Μέσο υπενθυμίζει μία δήλωση που είχε κάνει το 2018 ο (τότε) προπονητής της Εϊμπάρ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναφερόμενος στον (τότε) παίκτη του στην ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων έλεγε: 
«Δεν είναι ούτε γρήγορος, ούτε δυνατός. Από όλες αυτές τις μετρήσεις που κάνουμε, με τόσα μηχανήματα που διαθέτουμε, δεν ξεχωρίζει σε καμία. Δηλαδή, βάσει αυτών, δεν τον υπογράφεις ποτέ. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής, είναι έξυπνος, επιλέγει σωστά. Και τον βάζεις πάντα στην ενδεκάδα».

Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί θυμήθηκαν τη δήλωση Μεντιλίμπαρ για τον... MVP Κουκουρέγια


Οκτώ χρόνια μετά, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και το είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στην AS: «Ίσως να είμαι ένας παίκτης που δεν ξεχωρίζει εντυπωσιακά σε αυτούς τους τομείς. Αλλά μόλις με έχεις στην ομάδα, προσφέρω πολλά πράγματα που δεν είναι τόσο φανταχτερά στην καθημερινότητα».

Τα βραβεία του πολυτιμότερου παίκτη πήγαν σε άλλους: στον Βοζίνια (Κάπο Βέρντε), στον Ογιαρθάμπαλ (Σαουδική Αραβία), στον Μπαένα (Ουρουγουάη), στον Γιαμάλ (Αυστρία) και στον Ρόδρι (Πορτογαλία), όμως ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε μια αθόρυβη λάμψη. Αγωνίζεται σαν κάθε μπάλα να είναι ένα προσωπικό χρέος και έχει προσφέρει τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μοίρασε δύο ασίστ εναντίον της Αυστρίας, ενώ έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ που, αφού βρήκε στον Ταμπάκτι, μετατράπηκε σε αυτογκόλ κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο ήταν ο πιο διεισδυτικός παίκτης στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, όταν η Ισπανία έψαχνε ακόμα την επιθετική της αιχμή και τη ροή στο παιχνίδι της.

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