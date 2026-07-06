Την Τρίτη στην Αθήνα ο Μπαντιό για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπράνκου Μπαντιό Βαλένθια

Την Τρίτη στην Αθήνα ο Μπαντιό για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό

Ο Σενεγαλέζος θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό την Τρίτη

Την Τρίτη στην Αθήνα ο Μπαντιό για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό
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Ο Παναθηναϊκός περιμένει να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπράνκου Μπάντιο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.

Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ενσωμάτωση του Μπάντιο στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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