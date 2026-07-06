Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Την Τρίτη στην Αθήνα ο Μπαντιό για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό
Την Τρίτη στην Αθήνα ο Μπαντιό για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό
Ο Σενεγαλέζος θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό την Τρίτη
Ο Παναθηναϊκός περιμένει να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπράνκου Μπάντιο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.
Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ενσωμάτωση του Μπάντιο στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.
Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ενσωμάτωση του Μπάντιο στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα