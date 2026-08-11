ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ζάκυνθος Πυρκαγιά

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο

Στο όχημα επέβαιναν πατέρας και γιος οι οποίοι σώθηκαν τελευταία στιγμή - Υπό έλεγχο το μέτωπο

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy», η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πατέρας που βρισκόταν στο τιμόνι και ο γιος του -που επέβαινε μαζί του- πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα και σώθηκαν τελευταία στιγμή.

Οι φλόγες από το όχημα μεταδόθηκαν στη γύρω δασική έκταση και, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
H στιγμή που το όχημα τυλίγεται στις φλόγες

Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο
Από όχημα τύπου «Buggy» ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, δείτε εικόνες από το σημείο

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλείσιμο
Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Beach Buggy τυλίχθηκε στις φλόγες παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Φωτογραφίες: imerazante.gr
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης