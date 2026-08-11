ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Δραματική διάσωση 4χρονης που έπεσε από 5ο όροφο στην Πολωνία: Την έπιασαν με κουβέρτα, ήταν μια ώρα στο μπαλκόνι ενώ η μητέρα της κοιμόταν μεθυσμένη
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Διάσωση Μητέρα Παιδί

Δραματική διάσωση 4χρονης που έπεσε από 5ο όροφο στην Πολωνία: Την έπιασαν με κουβέρτα, ήταν μια ώρα στο μπαλκόνι ενώ η μητέρα της κοιμόταν μεθυσμένη

Η μητέρα του κοριτσιού δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό και ξύπνησε μόνο από τα χτυπήματα γειτόνων στην πόρτα του διαμερίσματός της

Δραματική διάσωση 4χρονης που έπεσε από 5ο όροφο στην Πολωνία: Την έπιασαν με κουβέρτα, ήταν μια ώρα στο μπαλκόνι ενώ η μητέρα της κοιμόταν μεθυσμένη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Περιπέτεια που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία στην Πολωνία όταν ένα κορίτσι 4 ετών σκαρφάλωσε στα κάγκελα του μπαλκονιού που είχε εγκλωβιστεί για περίπου μια ώρα καθώς η 27χρονη μητέρα της κοιμόταν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το παιδί είδαν γείτονες και περαστικοί, ορισμένοι εκ των οποίων επιχείρησαν να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος στο οποίο βρισκόταν το μικρό παιδί.

Τέσσερις εξ αυτών, δε, πήραν μια κουβέρτα και την άπλωσαν καθώς έβλεπαν ότι ο χρόνος περνούσε και το κορίτσι βρισκόταν με το ένα βήμα στο κενό.

Ευτυχώς η κουβέρτα ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την φόρα που είχε το κορίτσι πέφτοντας, με αποτέλεσμα να μην υποστεί βαρείς τραυματισμούς.



Η μητέρα του κοριτσιού ξύπνησε, τελικά, από τα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε να δείχνουν αλκοόλ 0,7 mg/λίτρο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης στην Πολωνία, η οικογένεια της 4χρονης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις κοινωνικές υπηρεσίες, με ενοίκους του κτηρίου να καταγγέλλουν ότι το βράδυ πριν το περιστατικό με την 4χρονη άκουγαν ήχους από το διαμέρισμα που παρέπεμπαν σε κάποια συγκέντρωση ή πάρτι.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης