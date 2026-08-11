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Δραματική διάσωση 4χρονης που έπεσε από 5ο όροφο στην Πολωνία: Την έπιασαν με κουβέρτα, ήταν μια ώρα στο μπαλκόνι ενώ η μητέρα της κοιμόταν μεθυσμένη
Δραματική διάσωση 4χρονης που έπεσε από 5ο όροφο στην Πολωνία: Την έπιασαν με κουβέρτα, ήταν μια ώρα στο μπαλκόνι ενώ η μητέρα της κοιμόταν μεθυσμένη
Η μητέρα του κοριτσιού δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό και ξύπνησε μόνο από τα χτυπήματα γειτόνων στην πόρτα του διαμερίσματός της
Περιπέτεια που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία στην Πολωνία όταν ένα κορίτσι 4 ετών σκαρφάλωσε στα κάγκελα του μπαλκονιού που είχε εγκλωβιστεί για περίπου μια ώρα καθώς η 27χρονη μητέρα της κοιμόταν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Το παιδί είδαν γείτονες και περαστικοί, ορισμένοι εκ των οποίων επιχείρησαν να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος στο οποίο βρισκόταν το μικρό παιδί.
Τέσσερις εξ αυτών, δε, πήραν μια κουβέρτα και την άπλωσαν καθώς έβλεπαν ότι ο χρόνος περνούσε και το κορίτσι βρισκόταν με το ένα βήμα στο κενό.
Ευτυχώς η κουβέρτα ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την φόρα που είχε το κορίτσι πέφτοντας, με αποτέλεσμα να μην υποστεί βαρείς τραυματισμούς.
Η μητέρα του κοριτσιού ξύπνησε, τελικά, από τα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε να δείχνουν αλκοόλ 0,7 mg/λίτρο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης στην Πολωνία, η οικογένεια της 4χρονης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις κοινωνικές υπηρεσίες, με ενοίκους του κτηρίου να καταγγέλλουν ότι το βράδυ πριν το περιστατικό με την 4χρονη άκουγαν ήχους από το διαμέρισμα που παρέπεμπαν σε κάποια συγκέντρωση ή πάρτι.
Το παιδί είδαν γείτονες και περαστικοί, ορισμένοι εκ των οποίων επιχείρησαν να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος στο οποίο βρισκόταν το μικρό παιδί.
Τέσσερις εξ αυτών, δε, πήραν μια κουβέρτα και την άπλωσαν καθώς έβλεπαν ότι ο χρόνος περνούσε και το κορίτσι βρισκόταν με το ένα βήμα στο κενό.
Ευτυχώς η κουβέρτα ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την φόρα που είχε το κορίτσι πέφτοντας, με αποτέλεσμα να μην υποστεί βαρείς τραυματισμούς.
W Łomży trzech mężczyzn uratowało 4-letnią dziewczynkę, która spadła z balkonu na piątym piętrze. Świadkowie w ostatniej chwili rozłożyli pod blokiem koc, który zamortyzował upadek dziecka. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku, gdzie stwierdzono jedynie… pic.twitter.com/60OWBXGeLv— Remiza.pl (@remizacompl) August 10, 2026
Η μητέρα του κοριτσιού ξύπνησε, τελικά, από τα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε να δείχνουν αλκοόλ 0,7 mg/λίτρο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης στην Πολωνία, η οικογένεια της 4χρονης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις κοινωνικές υπηρεσίες, με ενοίκους του κτηρίου να καταγγέλλουν ότι το βράδυ πριν το περιστατικό με την 4χρονη άκουγαν ήχους από το διαμέρισμα που παρέπεμπαν σε κάποια συγκέντρωση ή πάρτι.
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