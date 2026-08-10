Φλωρίδης για Τσίπρα: Ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν εντολή του, αποφυλακίστηκαν δολοφόνοι, βιαστές και χιλιάδες κατάδικοι

«Θα μείνει στις μαύρες σελίδες της πολιτικής ιστορίας της χώρας, η ωμή απόπειρα του Α. Τσίπρα να εκβιάσει την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες» σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης