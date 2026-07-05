Παπανικολάου: Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος
Παπανικολάου: Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος
Οι δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου μετά την ήττα από την Πορτογαλία
Την ήττα από την Πορτογαλία που έστειλε την Ελλάδα στο 3-3 στον όμιλο σχολίασε ο Κώστας Παπανικολάου.
Ο αρχηγός της Εθνικής δεν στάθηκε σε απουσίες και διαιτησία και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου
«Το να μιλήσουμε για τη διαιτησία δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλά ως ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο, στην επίθεσή μας δεν είχαμε ηρεμία, ήμασταν βιαστικοί, δεν είχαμε καλές αποστάσεις και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι μια δυνατή ομάδα, μια καλή ομάδα, το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι πόντοι που πετύχαμε, ίσως ήταν άγχος, ίσως η έλλειψη ηρεμίας… Πολλά μπορούμε να πούμε.
Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες και βάζουμε πολύ δύσκολα στους εαυτούς μας για τη συνέχεια. Έχουμε άλλα έξι παιχνίδια με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται προσπάθεια από όλους, να δώσουμε δυναμικό ‘παρών’ για να πάρουμε δύο νίκες που θα είναι πολύτιμες. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για τις απουσίες, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του, κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ να απαιτήσω ή να θέλω να σκέφτονται όπως εγώ. Θέλω να σταθώ στα παιδιά που είναι εδώ και την προσπάθεια που κάνουν.
Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος. Αυτό δεν είναι αμελητέο και δεν είναι καμία μομφή προς κανένα παιδί. Το να χάσουμε ένα παιχνίδι όπως το σημερινό που ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα είναι θεμιτό, αλλά όχι όπως αυτό της Πέμπτης. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι, απλώς γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά. Είναι ίσως μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε τι κάνουμε. Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια».
Ο αρχηγός της Εθνικής δεν στάθηκε σε απουσίες και διαιτησία και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου
«Το να μιλήσουμε για τη διαιτησία δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλά ως ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο, στην επίθεσή μας δεν είχαμε ηρεμία, ήμασταν βιαστικοί, δεν είχαμε καλές αποστάσεις και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι μια δυνατή ομάδα, μια καλή ομάδα, το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι πόντοι που πετύχαμε, ίσως ήταν άγχος, ίσως η έλλειψη ηρεμίας… Πολλά μπορούμε να πούμε.
Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες και βάζουμε πολύ δύσκολα στους εαυτούς μας για τη συνέχεια. Έχουμε άλλα έξι παιχνίδια με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται προσπάθεια από όλους, να δώσουμε δυναμικό ‘παρών’ για να πάρουμε δύο νίκες που θα είναι πολύτιμες. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για τις απουσίες, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του, κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ να απαιτήσω ή να θέλω να σκέφτονται όπως εγώ. Θέλω να σταθώ στα παιδιά που είναι εδώ και την προσπάθεια που κάνουν.
Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και κουβαλάμε ένα ολόκληρο έθνος. Αυτό δεν είναι αμελητέο και δεν είναι καμία μομφή προς κανένα παιδί. Το να χάσουμε ένα παιχνίδι όπως το σημερινό που ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα είναι θεμιτό, αλλά όχι όπως αυτό της Πέμπτης. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι, απλώς γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά. Είναι ίσως μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε τι κάνουμε. Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια».
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