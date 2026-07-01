«Ναι» του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας
SPORTS

«Ναι» του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας

Ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους, εφόσον υπάρξει επίσημη κρούση από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB)

«Ναι» του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, ο Κλοπ θα εξέταζε σοβαρά μια πρόταση επιστροφής στην ενεργό προπονητική δράση, αν η DFB αποφασίσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, η τελική απόφαση για το μέλλον του πάγκου της εθνικής Γερμανίας ανήκει στην Ομοσπονδία.


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