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«Ναι» του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας
«Ναι» του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας
Ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους, εφόσον υπάρξει επίσημη κρούση από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB)
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Συγκεκριμένα, ο Κλοπ θα εξέταζε σοβαρά μια πρόταση επιστροφής στην ενεργό προπονητική δράση, αν η DFB αποφασίσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, η τελική απόφαση για το μέλλον του πάγκου της εθνικής Γερμανίας ανήκει στην Ομοσπονδία.
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Συγκεκριμένα, ο Κλοπ θα εξέταζε σοβαρά μια πρόταση επιστροφής στην ενεργό προπονητική δράση, αν η DFB αποφασίσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, η τελική απόφαση για το μέλλον του πάγκου της εθνικής Γερμανίας ανήκει στην Ομοσπονδία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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