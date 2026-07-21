Φώτης Ιωαννίδης: «Ο τραυματισμός μου ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά προετοιμάστηκα καλά για να επιστρέψω δυνατός»
SPORTS
Φώτης Ιωαννίδης Σπόρτινγκ Λισαβόνας τραυματισμός

Φώτης Ιωαννίδης: «Ο τραυματισμός μου ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά προετοιμάστηκα καλά για να επιστρέψω δυνατός»

Ο Έλληνας επιθετικός εμφανίστηκε χαρούμενος για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και στα γκολ

Φώτης Ιωαννίδης: «Ο τραυματισμός μου ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά προετοιμάστηκα καλά για να επιστρέψω δυνατός»
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Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας διέλυσε με 7-0 τη γαλλική Στρασμπούρ σε φιλική αναμέτρηση με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να είναι στο βασικό σχήμα και τον Φώτη Ιωαννίδη να έρχεται από τον πάγκο.

Ο 26χρονος επιθετικός επέστρεψε μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και σκόραρε το 7ο γκολ των λιονταριών, μη κρύβοντας την ικανοποίηση στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς, όπου αναφέρθηκε επίσης στην κατάρα της φανέλας με το νο7 της Σπόρτινγκ, αλλά και στην άφιξη νέων μεταγραφικών ενισχύσεων στην ομάδα.



«Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τον τελευταίο μήνα προετοιμάστηκα καλά για να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο δυνατός. Πιστεύω ότι θα πάρω περισσότερα λεπτά συμμετοχής και θα βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος.», είπε αρχικά και αναφερόμενος στην «κατάρα» της φανέλας με το νούμερο 7 τόνισε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω σε αυτά. Στάθηκα άτυχος πέρυσι. Αυτό το νούμερο πρέπει να κάνει μια νέα, καλή αρχή και θεωρώ ότι είμαι προετοιμασμένος για αυτό.»



Για τις αποχωρήσεις σημαντικών παικτών και οι νέες μεταγραφές:
 Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου και συμβαίνει στους μεγάλους συλλόγους. Οι παίκτες που έφυγαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν. Οι νέες ενισχύσεις θα βοηθήσουν την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος και ο προπονητής ξέρουν τι κάνουν. Είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε τους στόχους μας.»

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Τέλος απάντησε και στο αν προτιμά να αγωνίζεται ως 9άρι ή πίσω από τον επιθετικό; «Είμαι επιθετικός, ένα νούμερο 9. Ωστόσο, όποτε ο προπονητής με χρειαστεί σε άλλη θέση, θα το κάνω. Μπορώ να προσαρμοστώ και να βοηθήσω τον άλλο επιθετικό, γιατί γνωρίζω τι χρειάζεται.»
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