Εξέλιξη που επηρεάζει την ΑΕΚ: Βασικός ο Κάνγκουα με την Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League
SPORTS
ΑΕΚ Κινγκς Κάνγκουα Champions League

Εξέλιξη που επηρεάζει την ΑΕΚ: Βασικός ο Κάνγκουα με την Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League

Ο 27χρονος χαφ πλέον δεν μπορεί να παίξει με άλλη ομάδα πριν τη League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Εξέλιξη που επηρεάζει την ΑΕΚ: Βασικός ο Κάνγκουα με την Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League
Κακά μαντάτα για την ΑΕΚ από την Ισλανδία, όσον αφορά τη συμμετοχή του Κινγκς Κανγκουά στα προκριματικά του Champions League. 

Ο 27χρονος χαφ, που ήταν στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Ένωσης, είναι στους βασικούς της Χάποελ Μπερ Σεβά, στην πρώτη αναμέτρησή της με τη Βίκινγκουρ. 

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα την ΑΕΚ και την στόχευσή της. Ο Κανγκούα δεν έχει πλέον δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με άλλη ομάδα. Η Ένωση συμμετέχει όπως είναι γνωστό στα πλέι οφ. 

Θα μπορεί να παίξει με άλλη ομάδα από τη League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μετά. 

Η ΑΕΚ πλέον θα κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή.

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