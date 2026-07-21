Ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με την Ντιναμό Κιέβου
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ΠΑΟΚ Europa League Ντινάμο Κιέβου

Ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με την Ντιναμό Κιέβου

Ο Ιταλός τεχνικός παίρνει στην αποστολή τόσο τον Μπάμπα και τον Ελουστόντο όσο και τους Χατζηδιάκο, Άλι και Σανταμαρία

Ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με την Ντιναμό Κιέβου
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Με τους παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή αλλά και τον Μπάμπα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία για το ματς με την Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη (23/7, 20:00). 

Για τον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 

Ο Λίσι ανακοίνωσε τους παίκτες, που ταξιδεύουν αύριο Τετάρτη (22/7) και στην αποστολή είναι οι Ελουστόντο, Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκος. Οι μεταγραφές δηλαδή. 

Μέσα είναι και ο Μπάμπα που γύρισε από την παρουσία του στο Μουντιάλ με την Γκάνα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Εκτός, είναι οι παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι Τσάλοβ, Σαρρής, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε.

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