Ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με την Ντιναμό Κιέβου
Ο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ματς με την Ντιναμό Κιέβου
Ο Ιταλός τεχνικός παίρνει στην αποστολή τόσο τον Μπάμπα και τον Ελουστόντο όσο και τους Χατζηδιάκο, Άλι και Σανταμαρία
Με τους παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή αλλά και τον Μπάμπα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία για το ματς με την Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη (23/7, 20:00).
Για τον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Λίσι ανακοίνωσε τους παίκτες, που ταξιδεύουν αύριο Τετάρτη (22/7) και στην αποστολή είναι οι Ελουστόντο, Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκος. Οι μεταγραφές δηλαδή.
Μέσα είναι και ο Μπάμπα που γύρισε από την παρουσία του στο Μουντιάλ με την Γκάνα.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.
Εκτός, είναι οι παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι Τσάλοβ, Σαρρής, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε.
Για τον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Λίσι ανακοίνωσε τους παίκτες, που ταξιδεύουν αύριο Τετάρτη (22/7) και στην αποστολή είναι οι Ελουστόντο, Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκος. Οι μεταγραφές δηλαδή.
Μέσα είναι και ο Μπάμπα που γύρισε από την παρουσία του στο Μουντιάλ με την Γκάνα.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.
Εκτός, είναι οι παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι Τσάλοβ, Σαρρής, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία. #PAOKDKV #UEL #PAOK #NewEra pic.twitter.com/kbQFJFWLNT— PAOK FC (@PAOK_FC) July 21, 2026
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