Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Χιλιάδες άνθρωποι «πλημμύρισαν» τους δρόμους της πρωτεύουσας για να καλωσορίσουν την ομάδα της χώρας τους παρά την ήττα από την Ισπανία - Τι είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής
Τα βίντεο και οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πρωτεύουσα ήταν άκρως θριαμβευτικές και παρέπεμπαν περισσότερο σε υποδοχή «ηρώων» και νικητών παρά ηττημένων. Το αεροπλάνο της Αλμπισελέστε προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εζεΐζα χωρίς τον μεγάλο αστέρα της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, και ακόμη 9 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, η υποδοχή της υπόλοιπης ομάδας ήταν μεγαλειώδης. Κατέβηκαν από το αεροσκάφος και περπάτησαν σε στρωμένο κόκκινο χαλί υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας.
El Regimiento de @Granaderosarg recibió a la Selección @Argentina en el Aeropuerto de Ezeiza 🇦🇷#VamosArgentina #SeleccionArgentina #SomosPatria #HerederosDelLibertador #UnRegimientoConHistoria #SomosHistoriaViva pic.twitter.com/ta00OfTwXZ— Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) July 20, 2026
¡Gracias Selección! 🫂🇦🇷— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 20, 2026
¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/WawaJmrrtO
Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν με ανοιχτή οροφή, όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι ομάδες μετά την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου. Όταν έφτασαν σε κεντρικούς δρόμους του Μπουένος Άιρες γνώρισαν μυθική αποθέωση από χιλιάδες Αργεντινούς, οι οποίο προκάλεσαν κανονικό χαμό. Ντυμένοι στα χρώματα της σημαίας της χώρας τους, με σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα, μάσκες Μέσι έκαναν την ήττα να μοιάζει με νίκη.
Despite falling short in the #FIFAWorldCup final Argentina received a beautiful welcome home! 🇦🇷👏— TSN (@TSN_Sports) July 21, 2026
(via @AFASeleccionEN) pic.twitter.com/tk6RcjTFvS
Οι παίκτες παρόλο που είχαν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους την πίκρα και την απογοήτευση του αποτελέσματος της Κυριακής αδυνατούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους αντικρίζοντας τόσο κόσμο να ζητοκραυγάζει για εκείνους.
Fans gathered to welcome the Argentina team back home after the World Cup on Monday, despite the team’s 1-0 loss to Spain in the final on Sunday. Fans cheered as a bus with members of the national team drove by in Ezeiza, Argentina. pic.twitter.com/aZGXQLfV3T— CBS News (@CBSNews) July 21, 2026
Το συγκεκριμένο γκρουπ παικτών και προπονητών της εθνικής Αργεντινής έχει κατορθώσει να φτάσει σε δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2022 έφτασαν στην κορυφή του κόσμου, ενώ το 2026 δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, ο κόσμος επέλεξε να στηρίξει εμπράκτως αυτή την ομάδα παρά τη μεγάλη απογοήτευση για την ήττα από την Ισπανία. Μερικές φορές το ποδόσφαιρο είναι ικανό να χαρίσει τις πιο όμορφες αναμνήσεις για κάποιους ακόμα και μέσα από τις ήττες στον πιο σημαντικό αγώνα.
Beautiful scenes in Argentina. 🇦🇷🥹— DAZN Football (@DAZNFootball) July 21, 2026
Despite the heartbreak in the final, the players returned home to a hero’s welcome from their people. ❤️
(🎥 via niconovello9) pic.twitter.com/X5V592IZUX
Χαβιέρ Μιλέι: Αποφάσισαν να μην γιορτάσουν, αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδαΟ πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε πως η εθνική ομάδα δεν ήθελε να γιορτάσει με κάποιον τρόπο, καθώς ήταν απογοητευμένοι λόγω της ήττας, ωστόσο, όπως τόνισε, «κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία».
Όπως επεσήμανε, «στα τελευταία τρία Παγκόσμια Κύπελλα, έφτασαν σε τέσσερις τελικούς και κέρδισαν έναν. Δεδομένης της απόδοσής τους και των αξιών που επέδειξαν στο γήπεδο, έπρεπε να γίνει αυτό».
Τι είπε για την απουσία του ΜέσιΌταν ρωτήθηκε γιατί ο Μέσι δεν επέστρεψε με την ομάδα στο Μπουένος Άιρες, ο Μιλέι απάντησε: «Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την ιστορική σημασία αυτού που έχουν καταφέρει. Είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση το πώς νιώθουμε. Αυτή δεν είναι μια στιγμή που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψουμε. Είναι ένας μάστερ του παιχνιδιού, έχει κάνει πράγματα που κανείς δε μπορεί να φανταστεί. Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου του χρωστάνε ευγνωμοσύνη. Ας σεβαστούμε την απόφασή του, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν μόλις ένα βήμα μακριά».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr