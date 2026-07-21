Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
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Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Χιλιάδες άνθρωποι «πλημμύρισαν» τους δρόμους της πρωτεύουσας για να καλωσορίσουν την ομάδα της χώρας τους παρά την ήττα από την Ισπανία - Τι είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής

Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (20/7) στο Μπουένος Άιρες για να υποδεχθούν θερμά την ποδοσφαιρική ομάδα της Αργεντινής, η οποία επέστρεψε στην πατρίδα της μετά την ήττα της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία.

Τα βίντεο και οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πρωτεύουσα ήταν άκρως θριαμβευτικές και παρέπεμπαν περισσότερο σε υποδοχή «ηρώων» και νικητών παρά ηττημένων. Το αεροπλάνο της Αλμπισελέστε προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εζεΐζα χωρίς τον μεγάλο αστέρα της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, και ακόμη 9 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, η υποδοχή της υπόλοιπης ομάδας ήταν μεγαλειώδης. Κατέβηκαν από το αεροσκάφος και περπάτησαν σε στρωμένο κόκκινο χαλί υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας.




Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν με ανοιχτή οροφή, όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι ομάδες μετά την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου. Όταν έφτασαν σε κεντρικούς δρόμους του Μπουένος Άιρες γνώρισαν μυθική αποθέωση από χιλιάδες Αργεντινούς, οι οποίο προκάλεσαν κανονικό χαμό. Ντυμένοι στα χρώματα της σημαίας της χώρας τους, με σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα, μάσκες Μέσι έκαναν την ήττα να μοιάζει με νίκη.

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Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Οι παίκτες παρόλο που είχαν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους την πίκρα και την απογοήτευση του αποτελέσματος της Κυριακής αδυνατούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους αντικρίζοντας τόσο κόσμο να ζητοκραυγάζει για εκείνους.

Το συγκεκριμένο γκρουπ παικτών και προπονητών της εθνικής Αργεντινής έχει κατορθώσει να φτάσει σε δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2022 έφτασαν στην κορυφή του κόσμου, ενώ το 2026 δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, ο κόσμος επέλεξε να στηρίξει εμπράκτως αυτή την ομάδα παρά τη μεγάλη απογοήτευση για την ήττα από την Ισπανία. Μερικές φορές το ποδόσφαιρο είναι ικανό να χαρίσει τις πιο όμορφες αναμνήσεις για κάποιους ακόμα και μέσα από τις ήττες στον πιο σημαντικό αγώνα.

Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Χαβιέρ Μιλέι: Αποφάσισαν να μην γιορτάσουν,  αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε πως η εθνική ομάδα δεν ήθελε να γιορτάσει με κάποιον τρόπο, καθώς ήταν απογοητευμένοι λόγω της ήττας, ωστόσο, όπως τόνισε, «κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι που να ταιριάζει σε αυτή την υπέροχη ομάδα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία».

Υποδοχή ηρώων για την εθνική Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Όπως επεσήμανε, «στα τελευταία τρία Παγκόσμια Κύπελλα, έφτασαν σε τέσσερις τελικούς και κέρδισαν έναν. Δεδομένης της απόδοσής τους και των αξιών που επέδειξαν στο γήπεδο, έπρεπε να γίνει αυτό».

Τι είπε για την απουσία του Μέσι

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Μέσι δεν επέστρεψε με την ομάδα στο Μπουένος Άιρες, ο Μιλέι απάντησε: «Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την ιστορική σημασία αυτού που έχουν καταφέρει. Είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση το πώς νιώθουμε. Αυτή δεν είναι μια στιγμή που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψουμε. Είναι ένας μάστερ του παιχνιδιού, έχει κάνει πράγματα που κανείς δε μπορεί να φανταστεί. Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου του χρωστάνε ευγνωμοσύνη. Ας σεβαστούμε την απόφασή του, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν μόλις ένα βήμα μακριά».

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