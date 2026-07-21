Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Ελ Καντουρί ως προπονητής
Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Ελ Καντουρί ως προπονητής
Ο σπουδαίος Μαροκινός πρώην ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας Κ19 του «Δικεφάλου»
Ο Ομάρ Ελ Καντουρί επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του.
Η διαφορά είναι πως πλέον θα φορά το «Δικέφαλο» στο στήθος με άλλη ιδιότητα. Άλλωστε, έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του εδώ και έναν χρόνο.
Ο 36χρονος Μαροκινός θα είναι ο νέος προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ. Με την προπονητική ασχολείται τον τελευταίο χρόνο, που έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Ο Ελ Καντουρί ήρθε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017 και έπαιξε 173 ματς με 10 γκολ και 13 ασίστ. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελλα Ελλάδας.
Η διαφορά είναι πως πλέον θα φορά το «Δικέφαλο» στο στήθος με άλλη ιδιότητα. Άλλωστε, έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του εδώ και έναν χρόνο.
Ο 36χρονος Μαροκινός θα είναι ο νέος προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ. Με την προπονητική ασχολείται τον τελευταίο χρόνο, που έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Ο Ελ Καντουρί ήρθε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017 και έπαιξε 173 ματς με 10 γκολ και 13 ασίστ. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελλα Ελλάδας.
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