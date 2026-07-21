Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παίκτης των Χιτ, δείτε βίντεο
Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παίκτης των Χιτ, δείτε βίντεο
Το Μαϊάμι ανέβασε την εντυπωσιακή φάση με τον «Greak Freak» από την προπόνησή του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του ενόψει της νέας σεζόν, που θα τον βρει σε νέα ομάδα, στους Χιτ.
Το Μαϊάμι ποντάρει πάρα πολλά στον «Greak Freak» προκειμένου να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή των επιτυχιών στο NBA.
Οι Χιτ μάλιστα ανέβασαν με χαρά το βίντεο, που ο Αντετοκούνμπο καρφώνει εντυπωσιακά στην προπόνησή του με το σταφ της ομάδας. Και ακολουθεί φυσικά το ανάλογο σχόλιο.
«Χαρούμενη Τρίτη, οικογένεια των Χιτ. Απλά αφήνουμε αυτό εδώ».
Τα σχόλια είναι αποθεωτικά, μια και ο κόσμος στο Μαϊάμι αναμένει πως και πως να ξεκινήσει η σεζόν με τον Αντετοκούνμπο πλέον στο ρόστερ.
Το Μαϊάμι ποντάρει πάρα πολλά στον «Greak Freak» προκειμένου να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή των επιτυχιών στο NBA.
Οι Χιτ μάλιστα ανέβασαν με χαρά το βίντεο, που ο Αντετοκούνμπο καρφώνει εντυπωσιακά στην προπόνησή του με το σταφ της ομάδας. Και ακολουθεί φυσικά το ανάλογο σχόλιο.
«Χαρούμενη Τρίτη, οικογένεια των Χιτ. Απλά αφήνουμε αυτό εδώ».
Τα σχόλια είναι αποθεωτικά, μια και ο κόσμος στο Μαϊάμι αναμένει πως και πως να ξεκινήσει η σεζόν με τον Αντετοκούνμπο πλέον στο ρόστερ.
Happy Tuesday, HEAT Nation. Just gonna leave this here… pic.twitter.com/isI72rvHww— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 21, 2026
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