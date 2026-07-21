Τσέντι Όσμαν: Η πρώτη ημέρα του Τούρκου στον ΠΑΟΚ, βίντεο
Τσέντι Όσμαν: Η πρώτη ημέρα του Τούρκου στον ΠΑΟΚ, βίντεο
Η παρακάμερα της παρουσίασης του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ
Ο Τσέντι Όσμαν έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής και την Δευτέρα παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στo «Παλατάκι».
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας υπέγραψε για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ και όπως ήταν φυσικό έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας.
Ο Τσέντι Όσμαν πήρε τη φανέλα με το Νο6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς και αποθεώθηκε από 2.500 οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Εκεί ήταν και το αφεντικό της ΚΑΕ Αριστοτέλης Μυστακίδης ο οποίος είχε θερμή χειραψία με τον παίκτη. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο με όσα έγιναν την πρώτη ημέρα του Όσμαν στην ομάδα.
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας υπέγραψε για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ και όπως ήταν φυσικό έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας.
Ο Τσέντι Όσμαν πήρε τη φανέλα με το Νο6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς και αποθεώθηκε από 2.500 οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Εκεί ήταν και το αφεντικό της ΚΑΕ Αριστοτέλης Μυστακίδης ο οποίος είχε θερμή χειραψία με τον παίκτη. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο με όσα έγιναν την πρώτη ημέρα του Όσμαν στην ομάδα.
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