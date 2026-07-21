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Ο Μόντριτς άφησε για λίγο τη μπάλα ποδοσφαίρου και έπιασε τη ρακέτα του τένις, δείτε βίντεο
Ο Μόντριτς άφησε για λίγο τη μπάλα ποδοσφαίρου και έπιασε τη ρακέτα του τένις, δείτε βίντεο
Ο Λούκα Μόντριτς έπαιξε τα τελευταία του ματς σε Μουντιάλ και για να αποφορτιστεί στις διακοπές του το έριξε στο τένις
Η Κροατία είχε ακόμα μια αξιοπρεπέστατη παρουσία σε Μουντιάλ με τον Λούκα Μόντριτς να χορεύει τον τελευταίο του χορό με την καρό φανέλα.
Ο Κροάτης θρύλος εθεάθη σε γήπεδο τένις στο Ζαντάρ να δείχνει τις ικανότητές του με τη ρακέτα στα χέρια.
Το βίντεο δημοσίευσε μια φαν του που τον είδε ξαφνικά, ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να το ανεβάσει στο Instagram.
Μάλιστα λίγες ώρες πριν ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι ο Κροάτης θα ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο με τη Μίλαν στα 40 του χρόνια.
Ο Κροάτης θρύλος εθεάθη σε γήπεδο τένις στο Ζαντάρ να δείχνει τις ικανότητές του με τη ρακέτα στα χέρια.
Το βίντεο δημοσίευσε μια φαν του που τον είδε ξαφνικά, ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να το ανεβάσει στο Instagram.
Μάλιστα λίγες ώρες πριν ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι ο Κροάτης θα ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο με τη Μίλαν στα 40 του χρόνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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