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Σοβαρά επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη: Οπαδοί της Γκόρνικ Ζάμπρζε συγκρούστηκαν με την αστυνομία, δείτε βίντεο
Σοβαρά επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη: Οπαδοί της Γκόρνικ Ζάμπρζε συγκρούστηκαν με την αστυνομία, δείτε βίντεο
Οι 2.000 οπαδοί της πολωνικής ομάδας βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για το ματς με τη Φενερμπατχσέ για το Champions League
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τρίτης (21/7), στο πλαίσιο του αγώνα της Φενερμπαχτσέ με την Γκόρνικ Ζάμπρζε για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οπαδοί της πολωνικής ομάδας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.
Για αρκετή ώρα οι εξέδρες του γηπέδου της Φενέρ, θύμιζαν πεδίο μάχης.
Το ταξίδι είχαν κάνει περίπου 2.000 οπαδοί της Γκόρνικ, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 1-0 με γκολ του Ταλίσκα στο 37' και η υπόθεση-πρόκριση έμεινε ανοικτή για τη ρεβάνς.
Οπαδοί της πολωνικής ομάδας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.
Για αρκετή ώρα οι εξέδρες του γηπέδου της Φενέρ, θύμιζαν πεδίο μάχης.
Το ταξίδι είχαν κάνει περίπου 2.000 οπαδοί της Γκόρνικ, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 1-0 με γκολ του Ταλίσκα στο 37' και η υπόθεση-πρόκριση έμεινε ανοικτή για τη ρεβάνς.
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçından önce Zabzre taraftarı ile polis arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/ckZY1lRooO— BPT (@bpthaber) July 21, 2026
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