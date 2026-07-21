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Ο βασιλιάς των social media του Μουντιάλ: Ο Χάαλαντ σήκωσε την... κούπα, με 72,7 εκατ. ακολούθους
Ο βασιλιάς των social media του Μουντιάλ: Ο Χάαλαντ σήκωσε την... κούπα, με 72,7 εκατ. ακολούθους
Ο Νορβηγός σούπερ σταρ έφυγε από τις ΗΠΑ έχοντας κερδίσει επιπλέον 32,1 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας δεύτερο τον τερματοφύλακα Βοζίνια από το Πράσινο Ακρωτήρι που προσέθεσε 29,4 εκατομμύρια
Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο Νεοζηλανδός αμυντικός Τιμ Πέιν έγινε viral εξαιτίας του Αργεντινού influencer Βάλεν Σκαρσίνι...
Ο Πέιν κοιμήθηκε έχοντας 5 χιλιάδες ακολούθους στους λογαριασμούς του στα social media, όντας ο ποδοσφαιριστής που θα συμμετείχε στο Μουντιάλ 2026 με τους λιγότερους διαδικτυακούς φίλους και μετά την... εντολή του Σκαρσίνι, ξύπνησε έχοντας φτάσει στα 2 εκατομμύρια (σήμερα ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στα 5.5 εκατ.).
Αυτό το περιστατικό ήρθε να αποδείξει τη δύναμη και την επίδραση που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ωστόσο με την ολοκλήρωση του τουρνουά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, έγινε και πάλι αντιληπτή η παγκόσμια απήχηση του ποδοσφαίρου αλλά και της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ 2026 ήταν και ο Βοζίνια. Ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι, ο οποίος στα 40 του χρόνια εξέπληξε με τις επεμβάσεις του και την απίθανη προσωπική του ιστορία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να κερδίσει περισσότερους από 29 εκατομμύρια ακόλουθους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ενώ πριν από τη σέντρα μετά βίας έφτανε τις 30.000!
Ωστόσο, ενώ προηγούνταν σταθερά καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, δεν τερμάτισε στην πρώτη θέση!
Όσο πλησιάζαμε προς το τέλος, τόσο μεγάλωνε το πάρτι στα social media και ο Έρλινγκ Χάαλαντ οδηγώντας τη Νορβηγία στα προημιτελικά (όπου έχασε με ανατροπή από την Αγγλία) αναδείχθηκε ο βασιλιάς των social media!
Με 32,1 εκατομμύρια επιπλέον ακόλουθους, ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβηκε από τα 40,6 εκατομμύρια στα 72,7 εκατομμύρια followers, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ιστοσελίδα Sportico. O Νορβηγός μπορεί στην Ευρώπη να είναι ένας σούπερ σταρ, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός στο αμερικανικό κοινό πριν από την έναρξη του τουρνουά. Όμως, μέσα από τις πολυάριθμες ιδιόρρυθμες δημοσιεύσεις του στο Instagram οι Αμερικανοί ανακάλυψαν την προσωπικότητα του γίγαντα της Μάντσεστερ Σίτι τον λάτρεψαν και αυτό αποτυπώθηκε από την εντυπωσιακή αύξηση (της τάξεως του 80%).
Χάαλαντ και Βοζίνια ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν Ρονάλντο και Μέσι (πολύ πιο πίσω), όχι όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ! Την τιμή της Γαλλίας σώσει ο Μάικλ Ολίσε, ενώ το φοβερό είναι ότι στην δεκάδα συναντά κανείς και τους Βραζιλιάνους Νεϊμάρ και Έντρικ!
Αναλυτικά το Top 10 των παικτών που κέρδισαν τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:
Ο Πέιν κοιμήθηκε έχοντας 5 χιλιάδες ακολούθους στους λογαριασμούς του στα social media, όντας ο ποδοσφαιριστής που θα συμμετείχε στο Μουντιάλ 2026 με τους λιγότερους διαδικτυακούς φίλους και μετά την... εντολή του Σκαρσίνι, ξύπνησε έχοντας φτάσει στα 2 εκατομμύρια (σήμερα ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στα 5.5 εκατ.).
Αυτό το περιστατικό ήρθε να αποδείξει τη δύναμη και την επίδραση που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ωστόσο με την ολοκλήρωση του τουρνουά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, έγινε και πάλι αντιληπτή η παγκόσμια απήχηση του ποδοσφαίρου αλλά και της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ 2026 ήταν και ο Βοζίνια. Ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι, ο οποίος στα 40 του χρόνια εξέπληξε με τις επεμβάσεις του και την απίθανη προσωπική του ιστορία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να κερδίσει περισσότερους από 29 εκατομμύρια ακόλουθους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ενώ πριν από τη σέντρα μετά βίας έφτανε τις 30.000!
Ωστόσο, ενώ προηγούνταν σταθερά καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, δεν τερμάτισε στην πρώτη θέση!
Όσο πλησιάζαμε προς το τέλος, τόσο μεγάλωνε το πάρτι στα social media και ο Έρλινγκ Χάαλαντ οδηγώντας τη Νορβηγία στα προημιτελικά (όπου έχασε με ανατροπή από την Αγγλία) αναδείχθηκε ο βασιλιάς των social media!
Με 32,1 εκατομμύρια επιπλέον ακόλουθους, ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ανέβηκε από τα 40,6 εκατομμύρια στα 72,7 εκατομμύρια followers, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ιστοσελίδα Sportico. O Νορβηγός μπορεί στην Ευρώπη να είναι ένας σούπερ σταρ, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός στο αμερικανικό κοινό πριν από την έναρξη του τουρνουά. Όμως, μέσα από τις πολυάριθμες ιδιόρρυθμες δημοσιεύσεις του στο Instagram οι Αμερικανοί ανακάλυψαν την προσωπικότητα του γίγαντα της Μάντσεστερ Σίτι τον λάτρεψαν και αυτό αποτυπώθηκε από την εντυπωσιακή αύξηση (της τάξεως του 80%).
Χάαλαντ και Βοζίνια ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν Ρονάλντο και Μέσι (πολύ πιο πίσω), όχι όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ! Την τιμή της Γαλλίας σώσει ο Μάικλ Ολίσε, ενώ το φοβερό είναι ότι στην δεκάδα συναντά κανείς και τους Βραζιλιάνους Νεϊμάρ και Έντρικ!
Αναλυτικά το Top 10 των παικτών που κέρδισαν τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:
- Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία): +32,1 εκατομμύρια ακόλουθοι
- Vozinha (Πράσινο Ακρωτήρι): +29,4 εκατομμύρια
- Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία): +12 εκατομμύρια
- Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία): +11,4 εκατομμύρια
- Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία): +11 εκατομμύρια
- Νεϊμάρ (Βραζιλία): +7,7 εκατομμύρια
- Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή): +7,5 εκατομμύρια
- Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό): +6,6 εκατομμύρια
- Μάικλ Ολίσε (Γαλλία): +5,7 εκατομμύρια
- Έντρικ (Βραζιλία): +5,6 εκατομμύρια
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